Honda HR-V e:HEV resmen tanıtıldı! Honda HR-V e:HEV ne zaman satışa çıkacak?

Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi’nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, Coupe esintilerine sahip minimalist ve modern tasarım felsefesiyle dikkat çekiyor. Honda'nın iki gelişmiş motora sahip, güçlü ve verimli hibrit güç-aktarma sistemi e: HEV ile donatılan yeni nesil HR-V, premium SUV tasarım detayları, kompakt boyutları, geniş ve ferah iç mekanı ile kullanıcıların yüksek beklentilerini karşılıyor. HR-V gelişmiş hibrit sistem ile yüksek verimlilik ve üstün performansı bir arada sunarken; ilk kez Honda’nın bir SUV modeli e: HEV (hibrit elektrikli araç) serisinde yerini alıyor. HR-V’nin yeni tasarımında dikkat çekici çizgiler, üstün verimlilik seviyesi ve gelişmiş kullanım kolaylığı hedeflenirken; Honda mühendisliği ile şekillenen teknoloji ve model tasarımı ise sürücü ile yolcuların ihtiyaçlarına hizmet etmeye odaklanıyor. Honda’nın 'Maksimum insan, minimum makine' prensibinden yola çıkılarak tasarlanan Yeni HR-V e: HEV, 2021 yılı sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.

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src="https://www.youtube.com/embed/Hp_2nW_gqX0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> COUPE TASARIM VE PREMİUM SUV DETAYLAR Honda’nın temiz tasarım felsefesini somutlaştıran yeni HR-V e: HEV, 10 mm artan iz genişliği ve 20 mm alçalan tavan yüksekliği ile önceki nesil ile göre çok daha şık ve olgun bir görünüm ortaya koyuyor. Coupe esintileri ve premium SUV detaylarıyla dikkat çeken yeni HR-V’de standart olarak sunulan 18 inçlik daha büyük jantlar ve kısalan ön aks uzantısı modelin kendinden emin duruşunu destekliyor. Farlar, gövde renginde radyatör ızgarası ve dikkat çekici alt ızgara ile kusursuz bir şekilde bütünleşen öne doğru çıkıntılı burun, HR-V’nin sade tasarımı çizgisine hareket katarken; daha heybetli görünüme sahip şık ve cesur bir SUV ortaya çıkıyor. Arkadan ön farlara kadar uzanan modern ve estetik keskin omuz çizgisi ile ileriye doğru hareket etme hissi uyandıran yeni HR-V; çıkıntılı ön bölüm ve geri çekilen A sütununun etkisiyle şık coupe esintileri taşıyan tasarımıyla fark yaratıyor. Kullanım kolaylığı ve estetiğin birleşimi, üç boyutlu arka panele entegre edilen bagaj kapağı tutma kolu ve bagaj kapağı tasarımında kendini gösteriyor. Aerodinamik iyileştirmeler yapılan HR-V’nin ön tamponundaki hava perdesi açıklığı, arka yan eşik lipi ve şık arka stop tasarımı, arka yan spoyler ile birlikte aracın arkasındaki hava türbülansını azaltılırken; yüksek hız sürüşlerinde yüksek yakıt verimliliği sağlanıyor.

SINIFININ LİDERİ GENİŞ İÇ MEKAN Yeni HR-V'nin iç mekanındaki tasarım öğeleri kompakt SUV sınıfı için premium bir dokunma hissi uyandıran yüzeyleriyle benzersiz konfor ve kullanım kolaylığı imkanı yaratırken; kabindeki hacim ve ışık odaklı tasarım sayesinde son derece geniş ve ferah bir yaşama alanı sunuyor. Ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaralarıyla yaratılan konforlu ‘Hava Yayılma Sistemi’ ile havanın doğrudan yolcunun yüzüne veya üzerine gelmesinin önüne geçiliyor. Hava akımını ön yan camlar boyunca tavana yönlendirerek, yolcuların yanında ve üstünde bir hava girdabı yaratan sistemde, yeni havalandırma ızgaralarının etkisi yolcuları doğrudan etkilemiyor. Yeni HR-V’de, görüş açılarında yapılan iyileştirmeler sayesinde önceki nesille kıyaslandığında 10 mm daha yüksek sürüş pozisyonu sunulurken; camlar içeriye maksimum seviyede ışık alacak tasarımıyla kullanıcıların sürüş deneyimine katkı sağlanıyor. Çapraz görüşü iyileştirmek için aynaların aşağıya alınarak kapıya sabitlendiği modelde, kaputun düz çizgisine uyumlu yatay ön konsol tasarımı yer alıyor. Uzun yolculuklarda yorgunluğu önlemek ve günlük kullanımda konforu arttırmak üzere yay yerine vücudu destekleyen yeni nesil dolgulu gövde dengeleyici ön koltukları bulunan HR-V’de, sürüş sırasında iç mekandaki kumandalar sürücünün konforu için görüş alanına mümkün olan yakın konuma yer alıyor. Düzenli yerleşimiyle ferahlık hissini daha da artıran iç mekanda sesli komut sistemiyle güvenli ve duyulara hitap eden bir kullanım sunuluyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER Araç boyutları önceki nesil ile benzerlik taşıyan yeni HR-V, genişleyen bacak ve omuz mesafesi ile daha ferah bir iç mekan sunuyor. Arka bacak mesafesindeki 35 mm artışın ve iki derecelik ek sırt eğiminin yanı sıra Honda’nın önceki nesilde sunduğu kullanım ihtiyacına bağlı olarak hem öne doğru katlanan hem yukarıya doğru kalkan çok yönlü Sihirli Koltukları yeni HR-V’de de yer alıyor. Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan yeni HR-V; Sihirli Koltuklar, alçak bagaj eşiği, geniş bagaj açıklığı, alçak ve düz bagaj zemini gibi detaylar sayesinde bagaj erişiminde kullanım kolaylığı sağlıyor. Genişliği ve hacmi ile dikkat çeken bagajda, Uzaklaşınca Kapanan Elektrikli Bagaj Kapağı işlevi* ile daha fazla kullanım kolaylığı sağlanıyor. Akıllı Anahtar fonksiyonu ile ise anahtarın uzaklaştığı algılanınca bagaj kapağı otomatik olarak kapatılıyor. HR-V’nin kabin içine yerleştirilen farklı saklama alanları, hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olurken; orta konsol dışında kablosuz şarj pedi ile birlikte önde ve arkada USB şarj soketlerine sahip küçük cepler de bulunuyor. Kalite hissini artıran premium ses sistemi, harici hoparlör* ve dokunmatik kabin ışıkları gibi detaylar kabin içi konforu güçlendiriyor. Honda mühendisliği ile geliştirilen yenilikçi merkezi yakıt deposu konumu ve bataryanın otomobilin zemini yerine bagaj boşluğunun altına entegre edilmesiyle, e:HEV bileşenlerine rağmen yeni HR-V dört yetişkini rahat ettiren konforlu bir yaşama alanı vaat ediyor.

VERİMLİ VE PERFORMANSLI GÜÇ-AKTARIM SİSTEMİ Honda’nın e:HEV hibrit teknolojisi, canlı bir performans ve yüksek yakıt verimliliği ile sorunsuz ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Sistem 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motoru iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklerken; benzinli motor 131 PS (96 kW) güç ve 4.500 d/d’de 253 Nm tork üretiyor. Verimli ve çevik bir sürüş sunan HR-V e:HEV, üç farklı sürüş modu ile kendini sürüş koşullarına uyarlıyor. Yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için sürüş koşulları uygun olduğu sürece elektrikli moda geçen sistemde, güç ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda ise hibrit mod devreye giriyor. Spor, Normal ve Eko gibi sürüş modları aracılığıyla kişiselleştirme imkanı sunulan HR-V’de, daha güçlü rejeneratif fren için ‘B’ modu etkinleştirme seçeneği bulunuyor. Buna ek olarak direksiyon simidinin arkasında yer alan Yavaşlama Seçici özelliği ile enerji geri kazanım seviyesi ve yavaşlama etkisini ayarlama olanağı sunuyor. GELİŞMİŞ VE SEZGİSEL BAĞLANABİLİRLİK ÇÖZÜMLERİ Yeni Honda HR-V, kullanıcının günlük yaşama kolaylıkla erişimine olanak tanıyan gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. 9’’ LCD dokunmatik ekran; kullanımı kolay ve kişiselleştirilebilir ara yüzü ile sürücünün dikkatini en az dağıtacak tasarımıyla hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor. İyileştirilen HMI çalışma hızı sayesinde geçiş hızı artan sistem, giriş ve komutlara daha hızlı cevap veriyor. Ayrıca sürücünün dikkat dağınıklığını daha da azaltmak için 7’’ TFT e:HEV göstergesinde hangi gelişmiş sürüş destek sistemi bilgisinin görüntüleneceği seçilebiliyor. Apple CarPlay (Bluetooth, WiFi veya kablo) ve Android Auto (kablo) destekli ekran yansıtma özelliği sunan arayüzü ile sürücüye kullanım kolaylığı sunuluyor.