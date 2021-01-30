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Honor CEO’su yeni dönem için açıklama yaptı

30.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Honor CEO’su yeni dönem için açıklama yaptı

Honor ve Huawei’nin ayrılmasının ardından Honor’un gelecek modelleri hakkında havada bazı soru işaretleri kaldı. Bu soru işaretlerinden biri, Honor’un gelecekteki telefonlarında Google hizmetlerinin yer alıp almayacağıydı.

Konuyla alakalı olarak konuşan Ceo Zhao; şirketin Google ile işbirliği yapmaması için herhangi bir neden olmadığını söyledi. Honor şimdiye kadar şirket Intel, AMD, Qualcomm ve MediaTek ile ortaklıklarını doğruladı. Listede eksik kalan tek isim ise Google idi. Şirketin CEO’su, South China Morning Post’a verdiği röportajda iki teknoloji firmasının zaten görüşme halinde olduğunu belirtti. Şirketin yakında gelmesi beklenen modeli Honor V40 akıllı telefonda Google servislerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça bu soruya da cevap bulacağız.

Ayrıca ABD ticaret kısıtlamalarının Honor üzerindeki etkisinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda Zhao, “Çok normal bir elektronik firmasına kısıtlamalar getirmenin bir nedeni yok. Şirket olarak, fikri mülkiyet ödemeleri, vergi ödemeleri vb. dahil olmak üzere küresel iş kurallarına uyuyoruz. Her sistemin davranışını düzenleyen bir dahili uyum ofisimiz var. ” şeklinde konuştu.

Google’ın uygulamaları ve hizmetleri olmadan şirket, ABD yaptırımları yürürlüğe girmeden önce en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan Avrupa’da pek bir iz bırakamazdı. Bu yüzden yeni anlaşmanın şirkete bireysel olarak yoluna devam edişinde faydalı olacağı kesin.

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