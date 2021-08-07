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Honor farklı bir çizgide izlemeye devam ediyor

07.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HONOR, bağımsız bir şirket olarak yoluna devam ettiği Çin’de akıllı telefon pazarındaki payını hızlıca geri aldı.

Honor farklı bir çizgide izlemeye devam ediyor

Araştırma şirketi Counterpoint’in son Market Pulse raporuna göre, HONOR’un Çin’deki pazar payı Ocak ayındaki yüzde 5,1’lik seviyeden Haziran ayında yüzde 8,4’e yükseldi. Şirketin satışlarının aylık bazda Mayıs ayında yüzde 38,9, Haziran’da ise yüzde 27,5 artması HONOR’un büyüme hızının gücünü bir kez daha gösterdi.
HONOR’un Çin pazarındaki geri dönüşünde; şirketin araştırma ve geliştirmeden tedarik zincirine, üretimden satış ve pazarlama hizmetlerine kadar operasyonları uçtan uca başarıyla yönetmesi hayati bir rol oynadı. Şirket, kısa bir süre içinde bazıları dünyanın en büyükleri arasında yer alan 30 tedarikçiyle stratejik ortaklıklarını yeniden kurdu. HONOR’un güçlü Ar-Ge kapasitesi ve ileri teknoloji geliştirme konusunda devam eden ısrarı da şirketin küresel pazara geri dönüşünde rekabetçi kalmasına yardım ediyor.

HONOR, Çin’de piyasaya çıkışının ilk dakikasında 500 milyon yuanlık rekor bir satış performansına imza atan HONOR 50 lansmanıyla 28 haftalık bir periyodda yüzde 20 gibi güçlü bir büyüme hızı yakaladı ve rakiplerini geride bırakıp online akıllı telefon satışlarında zirveye oturdu. HONOR aynı zamanda 380-600 dolar fiyat aralığındaki online akıllı telefon satışlarında da rekabette önde gidiyor. Şirket, iki hafta üst üste yüzde 17,9’luk rekor bir pazar payı da elde etti. HONOR’un Çin’deki güçlü performansı küresel akıllı telefon pazarına dönüşünün de yolunu açacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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