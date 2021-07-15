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Honor Magic 3 çok iddialı geliyor

15.07.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor her ne kadar Asya pazarında önemli bir pazar payına sahip olsa da küresel pazarda önemli bir paya sahip değil. Şimdi bu durumu tersine çevirecek bir fırsat var elinde.

Honor Magic 3 çok iddialı geliyor

Bilindiği gibi Huawei’ye uygulanan ambargo nedeniyle pazar payı yavaş yavaş düşüş gösterirken diğer firmalar bu düşen pazar payından kendine pay alma arayışında.

Honor ABD amgargosu dışında tutuluyor. Yani çıkaracağı yeni cihazlar Google Play Store ve Google uygulamaları yüklü olarak geliyor. Honor kısa süre önce Honor 50 ve yakında çıkacak olan Honor Magic telefonlarının (Honor Magic 3) kutudan Google Play Store ile çıkacağını doğruladı.

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Honor Magic 3’ün yeni Qualcomm Snapdragon 888+ yonga setine sahip olduğu onaylandı . Snapdragon 888+, performans iyileştirmeleri ile mevcut 888 modelinin daha gelişmiş bir versiyonudur .

Daha önceki bazı söylentiler , Magic 3 ve katlanabilir Magic modeli olmak üzere iki Honor Magic telefonunun olacağını da ortaya koydu . Şu anda Honor Magic Fold’un detayları mevcut değil ancak lansmanın resmi olduğu düşünülürse, yakında telefonla ilgili sızıntıları da görebiliriz. Cihazın küresel pazarda iyi satış rakamlarını yakalaması için fiyat performans bakımından çok iyi olması bekleniyor.

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akıllı telefon
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