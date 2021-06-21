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Honor, Qualcomm ile anlaştı

21.06.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei bünyesinden ayrıldıktan sonra önemli işler çıkarmaya başlayan Honor, Qualcomm ile el sıkıştı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Honor, Qualcomm ile anlaştı

Bilindiği üzere Huawei’ye ABD tarafından bir ambargo uygulanıyor. Bu ambargo dahilinde Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor. Huawei her ne kadar bu durumu çözmeye çalışsa Google servislerinin telefon içerisinde yer almaması kullanıcılar açısından belirli zorlukları da beraberinde getiriyor.

Hal böyle olunca Huawei, Honor’ı Çin’de oluşturulan bir konsorsiyuma satmak zorunda kaldı. Bu satış sonrasında Honor bir süre kabuğuna çekildi. Fakat sonrasında önemli hamleler yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün bu hamlelere bir yenisi daha eklendi.

QUALCOMM'DAN HONOR MAGIC FOLD'A ÖZEL İŞLEMCİ

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Honor önümüzdeki günlerde Magic isimli yeni bir model tanıtması hazırlanıyor. Katlanabilir ekranlı bir yapıyla karşımıza çıkacak olan bu modelde Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin kullanılacağı öğrenildi.

Sızdırılan raporlara göre Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Honor Magic Fold’a özel olacak. Elbette bu şimdilik sadece bir iddia. Fakat bu iddia doğru çıkarsa Honor’ın yeni modelinde Snapdragon 888 Pro’nun kullanılacağını söyleyebiliriz.

Honor Magic Fold geliyor!Honor Magic Fold geliyor!

Tabi ki burada kullanıcıların asıl merak ettiği unsur, Honor modellerine Google servislerinin geri dönüp dönmeyeceği. Eğer Honor bu konuda somut bir adım atarsa muhtemelen küresel pazardaki payı da artacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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