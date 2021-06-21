Honor, Qualcomm ile anlaştı

Bilindiği üzere Huawei’ye ABD tarafından bir ambargo uygulanıyor. Bu ambargo dahilinde Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor. Huawei her ne kadar bu durumu çözmeye çalışsa Google servislerinin telefon içerisinde yer almaması kullanıcılar açısından belirli zorlukları da beraberinde getiriyor.

Hal böyle olunca Huawei, Honor’ı Çin’de oluşturulan bir konsorsiyuma satmak zorunda kaldı. Bu satış sonrasında Honor bir süre kabuğuna çekildi. Fakat sonrasında önemli hamleler yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün bu hamlelere bir yenisi daha eklendi.

QUALCOMM'DAN HONOR MAGIC FOLD'A ÖZEL İŞLEMCİ

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Honor önümüzdeki günlerde Magic isimli yeni bir model tanıtması hazırlanıyor. Katlanabilir ekranlı bir yapıyla karşımıza çıkacak olan bu modelde Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin kullanılacağı öğrenildi.

Sızdırılan raporlara göre Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Honor Magic Fold’a özel olacak. Elbette bu şimdilik sadece bir iddia. Fakat bu iddia doğru çıkarsa Honor’ın yeni modelinde Snapdragon 888 Pro’nun kullanılacağını söyleyebiliriz.