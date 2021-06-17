Honor Magic Fold geliyor!

Teknoloji tutkunlarının da bildiği üzere Honor, Huawei bünyesinden ayrılmıştı. Huawei uygulanan ambargolar sonrasında zor durumda kalınca Honor’u Çin’de oluşturulan bir konsorsiyuma satma kararı almıştı.

Bu satışın ardından Honor bir süre kabuğuna çekildi. Fakat yavaş yavaş Honor logosuna sahip modellerin satışa sunulmaya başlandığını görüyoruz.

Aslında Honor’un kabuğuna çekilmesinin temel nedeni bazı sorunları halledebilmekti. Malum, Huawei’ye uygulanan Google yasakları, Honor’a da uygulanıyordu. Dolayısıyla Honor yetkililerinin önceliği bu engelleri aşmaya çalışmak oldu.

HONOR'DAN KATLANABİLİR TELEFON ATAĞI

Hatta bununla da kalmayan Honor, iddialara göre kendi katlanabilir ekranlı modeli için kolları sıvadı. Malum şu anda katlanabilir ekranlı telefon üretebilen birkaç firma bulunuyor. Görünen o ki Honor da bunlardan biri olacak.

Honor Magic Fold ismi ile geleceği söylenen modelin şu sıralar geliştirme aşamasında olduğu öne sürülüyor. Telefonun 2021 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor. Elbette bu şirketin verdiği bir tarih değil.

Genel beklenti Honor’un bu modeli yılın son çeyreğinde teknoloji tutkunlarının beğenisine sunması yönünde. Yine de bekleyip göreceğiz.

Huawei ve ZTE yasaklara rağmen 5G’nin liderleri

