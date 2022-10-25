House of the Dragon'daki doğum sahnesine eleştiri yağıyor! "Travmatik anlar..."

House of the Dragon'un 1. sezon finali tartışmalara sebep oldu. "Siyah Kraliçe" adlı bölüm, Rhaenys'in Dragonstone'a gelişiyle başladı. Sezon finaline Rhaenyra'nın doğumu damga vurdu.

Ancak sosyal medyada bu sahneler pek de iyi karşılanmadı. Bahsedilen sahnede Rhaenyra'nın ölü doğmuş bebeği kendi vücudundan çıkarması ve ardından cansız kızını kucaklaması gösteriliyor.

House of the Dragon hayranları, HBO şovunun finalinde herhangi bir tetikleyici uyarı olmadan "travmatik" doğum sahnesine yer vermesinden sonra öfkelerini sosyal medyada dile getiriyor.

Çoğu kadın olan bazı izleyiciler korkunç doğum sahnesi için herhangi bir tetikleyici uyarı olmadığına dikkat çekti.

Bu sahneleri eleştiren sosyal medya kullanıcıları yorumlarında "İzlemeyi ve eğlenmeyi çok zorlaştırıyor" dedi.

