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House of the Dragon'daki doğum sahnesine eleştiri yağıyor! "Travmatik anlar..."

25.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümünden sezon finaline kadar her bölümüyle ses getiren House of the Dragon'daki doğum sahnesi gündemde. Dizide Rhaenyra Targaryen rolünün doğum sahnesinin çok travmatik olduğu düşünülürken sahne öncesinde bir uyarının olmaması tepki çekti.

House of the Dragon'daki doğum sahnesine eleştiri yağıyor! "Travmatik anlar..."

House of the Dragon'un 1. sezon finali tartışmalara sebep oldu. "Siyah Kraliçe" adlı bölüm, Rhaenys'in Dragonstone'a gelişiyle başladı. Sezon finaline Rhaenyra'nın doğumu damga vurdu.

Ancak sosyal medyada bu sahneler pek de iyi karşılanmadı. Bahsedilen sahnede Rhaenyra'nın ölü doğmuş bebeği kendi vücudundan çıkarması ve ardından cansız kızını kucaklaması gösteriliyor.

House of the Dragon hayranları, HBO şovunun finalinde herhangi bir tetikleyici uyarı olmadan "travmatik" doğum sahnesine yer vermesinden sonra öfkelerini sosyal medyada dile getiriyor.

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Çoğu kadın olan bazı izleyiciler korkunç doğum sahnesi için herhangi bir tetikleyici uyarı olmadığına dikkat çekti.

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Bu sahneleri eleştiren sosyal medya kullanıcıları yorumlarında "İzlemeyi ve eğlenmeyi çok zorlaştırıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
House of the Dragon kraliçe

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