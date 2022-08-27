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House Of The Dragon dizisi ikinci sezon onayını aldı

27.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen hafta ilk bölümü yayınlanan ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon'un ikinci sezonu resmen onaylandı. Onay haberi, beklenenden çok daha erken geldi.

House Of The Dragon dizisi ikinci sezon onayını aldı

HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için onay verdi. Haber, Game of Thrones'un devam dizisi olan House of the Dragon'un galasından birkaç gün sonra geldi. House of the Dragon, 21 Ağustos Pazar günü ilk kez seyirciyle buluştu ve Amerika'da 20 milyondan fazla izleyiciyle HBO’nun da en başarılı çıkış yapan yapımı oldu.

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Henüz ilk bölümü yayınlanan dizi hakkında beklenen ikinci sezon açıklaması sürpriz bir şekilde geldi.

"HEYECANLIYIZ"

Dizinin ikinci sezonunun onaylanmasıyla birlikte açıklama yapan HBO’nun üst düzey yetkilisi Francesca Orsi, ekibin birinci sezon ile yaptığı işlerden gurur duyduklarını paylaştı. Orsi ayrıca şunları söyledi:

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“Tüm House of the Dragon ekibinin birinci sezonda başardıklarıyla gurur duyuyoruz. Olağanüstü oyuncu kadromuz ve ekibimiz büyük bir mücadeleye girişti ve tüm beklentileri aşarak kendisini şimdiden mutlaka izlenmesi gereken bir TV dizisi olarak kabul ettirdi. Bu yolculukta bize liderlik ettikleri için George, Ryan ve Miguel'e çok teşekkür ederiz. Targaryen hanedanının destanını ikinci sezonla hayata geçirmeye devam etmek konusunda son derece heyecanlıyız.”

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Dizi, yönetmenliğini de üstlenen Miguel Sapochnik ile birlikte showrunner olarak görev yapan Martin ve Ryan Condal tarafından ortaklaşa oluşturuldu. Martin, Condal, Sapochnik, Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis ve Ron Schmidt ile birlikte yürütücü yapımcı kadrosunda yer alıyor. İlk sezon, ikinci bölümüyle devam ediyor.

George R.R. Martin'in Fire & Blood filminden uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor. Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans başrollerde yer alıyor.
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Yardımcı oyuncular arasında ise Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes ve Savannah Steyn bulunuyor.

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İLK SEZONUN MALİYETİ 20 MİLYON DOLAR

House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu, HBO'ya toplam 20 milyon dolara mâl oldu. Bu sayı, Game of Thrones dizisinin her bir sezonu içinse ortalama 100 milyon dolardı. Game of Thrones ilk çıktığında bölüm başına ortalama maliyet 6 milyon dolarken, son sezonda bu sayı 15 milyon dolara çıkmıştı.

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