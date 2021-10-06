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House Of The Dragon dizisinden ihtişamlı fragman

06.10.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game Of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini anlatacak olan House Of The Dragon dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı.

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi.

George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Doctor Who dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.

Dizide Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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