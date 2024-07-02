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House of the Dragon hayranları müstehcen sahnelerden rahatsız! "Bunun yayınlanmasına izin vermelerine gerçekten şaşırdım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 09:11
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House Of The Dragon'un uzun zamandır beklenen ikinci sezon yayınlandı. House of the Dragon hayranları müstehcen sahnelerden rahatsız olup tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

House of the Dragon hayranları müstehcen sahnelerden rahatsız! "Bunun yayınlanmasına izin vermelerine gerçekten şaşırdım"

Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon'ın ikinci sezonu günlerdir gündemde.

Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizinin yeni sezonunda yer alan müstehcen sahneler gündem olduÇ

Hayranlar, House of the Dragon'u izlerken ekranlarında beliren seks sahnesinin ardından dehşete düştüler.

Ekran Alıntısı

HBO dizisindeki oral seks sahnesi sonrası sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Gelenev sahneleri sonrasında sosyal medyada "HBO ne yapıyorsun?", "Sadece erotizm var", "Seks görmeyi bekliyordum ama bunu hesaba katmamıştım. Dizi beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor", "Bunun yayınlanmasına izin vermelerine gerçekten şaşırdım" yorumlar yapıldı.

Express


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House of the Dragon
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