House of the Dragon hayranları müstehcen sahnelerden rahatsız! "Bunun yayınlanmasına izin vermelerine gerçekten şaşırdım"

Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon'ın ikinci sezonu günlerdir gündemde.

Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizinin yeni sezonunda yer alan müstehcen sahneler gündem olduÇ

Hayranlar, House of the Dragon'u izlerken ekranlarında beliren seks sahnesinin ardından dehşete düştüler.

HBO dizisindeki oral seks sahnesi sonrası sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Gelenev sahneleri sonrasında sosyal medyada "HBO ne yapıyorsun?", "Sadece erotizm var", "Seks görmeyi bekliyordum ama bunu hesaba katmamıştım. Dizi beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor", "Bunun yayınlanmasına izin vermelerine gerçekten şaşırdım" yorumlar yapıldı.