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House of the Dragon konusu nedir? Game of Thrones dizisi House of the Dragon oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak?

19.08.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

House of the Dragon dizisinin fragmanı yayınlandı. Fenomen dizi Game of Thrones'un 300 yıl öncesini anlatacak olan HBO'nun yeni dizisine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin ilk bölümünün 10 bölümden oluşacağı aktarıldı. Peki House of the Dragon konusu nedir? Game of Thrones dizisi House of the Dragon oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon konusu nedir? Game of Thrones dizisi House of the Dragon oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon dizisi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bundan yaklaşık 2 sene önce final yapan 8 sezonluk fenomen dizi Game of Thrones'un 300 yıl öncesini anlatacak olan dizi HBO Max'te ekrana gelecek. Peki House of the Dragon konusu nedir? Game of Thrones dizisi House of the Dragon oyuncuları kimler?

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

House of the Dragon dizisi, Game of Thrones serisinden 300 yıl öncesini anlatıyor.

Targaryen iç savaşını (Ejderhaların Dansı) anlatıyor. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitapta işlenen olaylardan biri.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

House of the Dragon oyuncuları:

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Paddy Considine (Viserys Targaryen)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

House of the Dragon 21 Ağustos Pazar günü HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.

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HBO House of the Dragon HBO Max game of thrones
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