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Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeye gülerek geldi

10.01.2025 13:20
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Gazeteci Hrant Dink'i katleden tetikçi Ogün Samast, suikast ile ilgili devam eden davada ifade vermek için Trabzon Adliyesi'ne gitti. Samast'ın adliye girişinde güldüğü görüldü.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeye gülerek geldi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında; 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

TRABZON---OGUN-SAMAST-TAHLIYE-SONRASI-6_509205_150742

Tahliyesinin ardından Samast hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım 2023 iddianame düzenlendi.
İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6'ncı duruşmasına, SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Samast'ın adliyeye gülerek girdiği görüldü.

TRABZON---OGUN-SAMAST-TAHLIYE-SONRASI-6_509200_150742

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink ogün samast
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