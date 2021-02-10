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HTC eski günlerine dönebilir

10.02.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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HTC eski günlerine dönebilir

Bir zamanların en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen HTC büyümeye devam ediyor.

Akıllı telefon sektöründeki birçok firma, büyük bir büyüme elde ederken HTC büyük bir sıçrama yakalayamadı. Şirketin en son parlaması 2015 yılındaydı. Sonrasında çok büyük bir düşüş yaşadı.

HTC KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Bugünlere geldiğimizde HTC firmasının yeniden büyümeye başladığı ortaya çıktı. HTC, geçtiğimiz ay 17,61 milyon dolar gelir elde etti. Bu sayede mevcut genel gelirin en az yüzde 3 üzerine çıkılmış oldu. Firma, 3 ay üst üste büyüme kaydetti.

Tayvan merkezli akıllı telefon şirketi HTC eski günlerine dönmek için gün sayıyor. Bu dev teknoloji firması ile ilgili böyle düşünmesinin nedeni aydan aya ilerleyen gelişme. Firma, Kasım 2020 tarihinde yüzde 0.96 büyüme elde etti, Aralık 2020 tarihinde ise yüzde 1,02 büyüdü.

Ocak 2021 tarihine geldiğimizde ise yüzde 2,99 seviyesinde bir büyüme kaydedildi. Şirketin performansı yatırımcıların yüzünü güldürmeye başladı. Bunun nedeni ise 2015 yılından bu yana ilk defa üst üste böylesine büyük başarılar elde edilmesiydi.

Tayvanlı şirket şu an için doğru yolda görünüyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde pazardaki konumunu yeniden kazanacak. Peki siz HTC ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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