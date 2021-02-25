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Huawei'den kırsal bölgelerde mobil kapsama sağlayan çözüm: RuralStar Pro

25.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Huawei'den kırsal bölgelerde mobil kapsama sağlayan çözüm: RuralStar Pro

Huawei, Şangay Mobil Dünya Kongresi 2021'de kırsal bölgelerde mobil iletişime yönelik RuralStar Pro çözümünün Çin'de ticari olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, RuralStar Pro çözümü, baz istasyonu olmayan ücra yerleşim yerlerinde ses ve mobil iletişim hizmeti sağlarken, maliyetleri de önemli ölçüde azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Kablosuz Ağ Ürün Grubu Başkanı David Guo, dünya genelinde kırsal bölgelerde, baz istasyonu kurulumunun zor olduğu alanlarda, 600 milyon kişinin halen mobil bağlantıya erişemediğini belirterek, RuralStar Pro çözümünün bu bölgeler için uygun maliyetli ve hızlı bağlantı seçeneği olduğunu kaydetti.

Bu çözümle temel geniş band birimi, uzak radyo birimi ve röle cihazı, tek bir modüle entegre edilerek baz istasyonu etkin hale getiriliyor. Böylelikle kırsal bölgeden temel yerleşim birimindeki ana baz istasyonu ile bağlantı kuruluyor. Sistem kompakt yapısı ile diğer alternatiflere göre daha kolay kurulurken, her baz istasyonunun güç tüketiminin 120 Watt'tan daha az oluşu ile de enerji tasarrufu sağlanıyor.

ÇİN'DEKİ İLK DENEME BAŞARILI

David Guo, Rural Star Pro'nun ilk ticari denemesinin Çin'in Guizhou Eyaleti'nin Maopo Köyü'nde yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu köydeki vadi genellikle sislidir ve bu da kapsama kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ek olarak, dolambaçlı dağ yollarına fiber optik kablo döşemenin maliyeti çok yüksektir. RuralStar Pro ile bir baz istasyonunun kurulumu ve kapsama hizmetinin başlaması yaklaşık iki saat içinde tamamlanabilir. Maopo Köyü'nde kapsama oranı şu anda yüzde 85 ve bağlantı hızları 30 Mbps'ye ulaşıyor.

Rural Star çözümü, 3 yıl önce Afrika'da mobil kapsamanın olmadığı yerlerde denenmeye başlandı. Herkes İçin Teknoloji (TECH4ALL) girişimimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz bu ürün sayesinde artık her ücra köşe dünyaya bağlanabilecek. Bu da zaten bizim her bireye, her haneye, her kuruma interneti götürme misyonumuzla tam olarak örtüşüyor."

Gana Elektronik Haberleşme Yatırım Fonu (GIFEC) Üst Yöneticisi (CEO) Abraham Kofi Asante de kurumunun, 2 binden fazla RuralStar baz istasyonu için Huawei ile birlikte çalışmayı planladığını belirterek, "Bu planlama ile 172 kırsal alanda 3,4 milyon kişi internete erişecek. Gana'nın mobil kapsama oranı yüzde 83'ten yaklaşık olarak yüzde 95'e yükselecek. Bu, yerel ekonomiye büyük bir ivme kazandıracak. Bugün Gana'da 400'den fazla Rural Star baz istasyonu kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Huawei
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