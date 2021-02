Huawei'den kırsal bölgelerde mobil kapsama sağlayan çözüm: RuralStar Pro

"Bu köydeki vadi genellikle sislidir ve bu da kapsama kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ek olarak, dolambaçlı dağ yollarına fiber optik kablo döşemenin maliyeti çok yüksektir. RuralStar Pro ile bir baz istasyonunun kurulumu ve kapsama hizmetinin başlaması yaklaşık iki saat içinde tamamlanabilir. Maopo Köyü'nde kapsama oranı şu anda yüzde 85 ve bağlantı hızları 30 Mbps'ye ulaşıyor.

Rural Star çözümü, 3 yıl önce Afrika'da mobil kapsamanın olmadığı yerlerde denenmeye başlandı. Herkes İçin Teknoloji (TECH4ALL) girişimimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz bu ürün sayesinde artık her ücra köşe dünyaya bağlanabilecek. Bu da zaten bizim her bireye, her haneye, her kuruma interneti götürme misyonumuzla tam olarak örtüşüyor."

Gana Elektronik Haberleşme Yatırım Fonu (GIFEC) Üst Yöneticisi (CEO) Abraham Kofi Asante de kurumunun, 2 binden fazla RuralStar baz istasyonu için Huawei ile birlikte çalışmayı planladığını belirterek, "Bu planlama ile 172 kırsal alanda 3,4 milyon kişi internete erişecek. Gana'nın mobil kapsama oranı yüzde 83'ten yaklaşık olarak yüzde 95'e yükselecek. Bu, yerel ekonomiye büyük bir ivme kazandıracak. Bugün Gana'da 400'den fazla Rural Star baz istasyonu kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

(AA)