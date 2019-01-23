Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı ve Huawei P20 Pro yorumları

Huawei P20 Pro, özellikle üçlü Leica kamerası ile 2018 yılına damgasını vurdu. Firma tarafından Mate 20 serisi çıkarılmasına rağmen kullanıcıları halen sevilerek kullanılan bir cihaz olmaya devam ediyor. Peki Kirin 970 işlemci ve yapay zeka özellikleri, yüksek pil kapasitesi, süper hızlı şarj olması gibi birçok özelliği ile rakiplerini geçmeyi başaran Huawei P20 Pro hakkında kullanıcıların yorumları ne yönde? Huawei P20 Pro satın almak isteyenlerin merak ettiği donanım, teknik, ekran, kamera, tasarım, bağlantı özellikleri ile birlikte kullanıcı deneyimleri ve yorumları sayfamızda sizler için derledik. İşte Huawei P20 Pro özellikleri... HUAWEI P20 PRO ÖZELLİKLERİ Huawei, geçtiğimiz sene 27 Mart’ta Paris’te yaptığı lansman ile teknolojiseverleri P20 serisi ile resmen tanıştırdı. Bu lansmanda gözler özellikle üçlü Leica lensleri ile Huawei P20 Pro’nun üzerindeydi. Cihaz gerek teknik donanım gerek kameranın özellikleri ile tanıtımda olan herkesi etkilemeyi başardı. Dünyanın ilk üçlü Leica kamera düzenini içeren Huawei P20 Pro, yapay zeka desteği ile profesyonel fotoğraf makinası ile cep telefonunu birleştirmeyi başardı. Ve bu özellikleri içinde barındıran bu cihaz, birçok değerlendirme firması tarafından 2018’in en iyi telefonu olmayı başardı.

EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği), “En İyi Akıllı Telefon 2018 – 2019” ödülüne Huawei P20 Pro’yu layık gördü. EISA, bu değerlendirmeyi yaparken tasarımı, ekran çözünürlüğü, pil kapasitesi, süper şarj özelliği ve üçlü Leica kamera sistemi ve teknik özelliklerini göz önüne alarak P20 Pro’nun çektiği fotoğraflar ve videolar ile tam bir mobil kullanıcı dostu olduğunu niteledi. Fakat bu değerlendirmeler dışında bu cihazı satın almak isteyenlerin önem verdiği ise cihaz hakkında kullanıcı deneyimleri ve yorumları. Haberimizde donanım, ekran, kamera, bağlantı, tasarım özelliklerini teker teker inceleyerek fiyatı ve kullanıcı yorumlarını sizler için derledik. HUAWEI P20 PRO DONANIM ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Pro, dünyanın ilk yapay zeka destekli işlemcisi olan Kirin 970’den gücünü alıyor. 10 nm olarak üretilen Kirin 970 sekiz çekirdekli bir işlemci. Bunlar ise 2,4 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A73 ve 1.8 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53. Ve bu işlemciye grafik tarafında ise üst seviye performanslı ve güç tasarrufu sağlayan ARM Mali-G72 adlı işlemci güç veriyor. 5,5 milyar transistörü yalnızca bir santimetre karelik bir alana sığdıran Kirin 970, Nöral Bilgi İşlem Ünitesi (NPU) ile dört çekirdekli Cortex-A73 işlemci kümesine göre 25 kat daha fazla performans ve 50 kat daha fazla güç verimliliği sağlanmış oluyor. Kirin 970, bir referans noktası olan görüntü tanıma testinde dakikada 2.000 görüntüyü işlemden geçirdi. Bu ise fotoğraf çekiminde yapay zeka desteği olarak birçok sahne ve cismin tanınmasına yarıyor. İşlemcinin kamerada sağladığı diğer özellikler ise; düşük ışıkta yüksek ISO ve 960 fps slow motion özelliği. Bunların yanında bu işlemci cihazın ile 4.5 G bağlantıda indirme hızı 1.2 Gbps’e kadar çıkabilmesini sağlıyor. Son olarak ülkemizde satılan Huawei P20 Pro, 128 GB hafıza ve 6 GB RAM ile geliyor. Huawei P20 Pro’nun içerdiği donanıma ait teknik özellikler ise şöyle;

Yonga Seti (Chipset): HiSilicon Kirin 970 Ana İşlemci (CPU): Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A73 CPU Frekansı: 2.36 GHz CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek İşlemci Mimarisi: 64-bit Yardımcı İşlemci: Quad-Core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 Yardımcı İşlemci: i7 Hareket İşlemcisi Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-G72 MP12 GPU Frekansı: 767 MHz CPU Üretim Teknolojisi: 10 nm AnTuTu Puanı (v7): 209.900 Puan Bellek (RAM): 6 GB RAM Tipi: LPDDR4x Dahili Depolama: 128 GB Dahili Depolama Biçimi: UFS 2.1 Hafıza Kartı Desteği: Yok HUAWEI P20 PRO EKRAN ÖZELLİKLERİ OLED ekran teknolojisi kullanan P20 Pro, geçen sene firmaların en çok tercih ettiği çentikli ekranla piyasaya çıktı. Bu ise ekran/gövde oranının artmasına neden oldu. Ekranın alt kısmında çıkan navigasyon tuşlarının ayarlar kısmında sistem-navigasyonda bulunan sistem gezintisinden ister komple kaldırabilirsiniz isterseniz seçeneklere göre kendinize uyanı seçebilirsiniz. Aynı zamanda çentikli ekranı sevmiyorsanız cihazın ayarlarında gizleme seçeneği mevcut. Kullanıcılar tarafından en çok beğenilen kısım ise cihazın kutudan ekran koruyucu film ile çıkması. 6,1 inç büyüklüğündeki ekranı 408 PPI ile kullanıcısına keyifler video izleme ve oyun oynama imkanı sunuyor. Huawei P20 Pro’nun ekrana ait teknik özellikler ise şöyle;

Ekran Boyutu: 6.1 İnç Ekran Çözünürlüğü: 1080x2240 (FHD+) Pixel Piksel Yoğunluğu: 408 PPI Ekran Teknolojisi: OLED Ekran Özellikleri: Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Çerçevesiz Tasarım, Multi Touch (10 nokta), Çentikli (Notch), Eğimli Ekran (2.5D), 105% NTSC Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Kullanıcı Arayüzü: Emotion UI Kullanıcı Arayüz Versiyonu: EMUI 8.1 Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı: %81.99 HUAWEI P20 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Pro’nun en çok merak edilen özelliği üçlü Leica kamera sisteminin performansı. Huawei P20 Pro üçlü kamera sisteminde ana kamera 40 MP, 2. kamera 20 MP (siyah-beyaz), 3. kamera ise 8 MP (telefoto) olarak sıralanmış durumda. Teknolojik cihazların kamera testlerini yapan DxOMark tarafından yapılan değerlendirme sonrasında P20 Pro, 109 puan almayı başardı. Ve Mate 20 Pro çıkana kadar rakiplerini geride bırakarak birinciliğini korumayı başardı. Ve sonrasında bayrağı Mate 20 Pro’ya teslim etti. Kullanıcılar tarafından cihazın arka kamerası ile çekilen fotoğraflar için eleştiriler yok denecek kadar az. Fakat aynı başarıyı ön kamera ile yapılan çekimlerde yakalayamıyor ve cihazın en çok eleştirilen kısmı da bu oluyor. Bu ise yine DxOMark tarafından yapılan selfie çekim değerlendirmesinde cihazın 72 puan alarak 9. sıraya kadar geriye düşmesine neden oluyor. Yapay zeka desteği ile birçok sahnenin tanınması sağlanırken aynı zamanda 960 fps ağır çekim videoları 720p kalitesinde çekebiliyorsunuz. Burada da yapay zeka devreye giriyor ve hareketi algılayarak videoyu çekmeye başlıyor. Huawei P20 Pro’nun kamerasına ait teknik özellikler ise şöyle;

Kamera Çözünürlüğü: 40 MP Optik Görüntü Sabitleyici: Var Kamera Özellikleri: Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica Optik, Tam Manuel Kontrol, Hızlı Odaklama, Temiz Görüntü Yakınlaştırma (5x Zoom), Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus), Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Odak Takibi, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı), RAW Kayıt Yapabilme, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Sesli komut, Seçimsel Odaklama, Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), BSI, Seri Çekim (Burst) Modu, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF + CDAF), SUMMILUX-H Lens, Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), Depth Focus, 3D Yüz Algılama, 360 Derece Fotoğraf Flaş: Dual-LED, Çift Tonlu Diyafram Açıklığı: F1.8 Odak Uzaklığı: 27 mm Kamera Sensör Boyutu: 1/1.7 İnç Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K Video FPS Değeri: 30 fps Video Kayıt Özellikleri: Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri: 720p @ 30fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 30fps, 2160p @ 30fps İkinci Arka Kamera: Var İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 20 MP İkinci Arka Kamera Diyafram: F1.6 İkinci Arka Kamera Özellikleri: Monochrome Sensör 27mm Üçüncü Arka Kamera: Var Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü: 8 MP Üçüncü Arka Kamera Özellikleri: Telephoto F2.4 Optik Zoom (3x): 80mm Ön Kamera Çözünürlüğü: 24 MP Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.0 Ön Kamera Özellikleri: Leica Optik HUAWEI P20 PRO BATARYA ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Pro’nun kullanıcılar tarafından en çok sevilen özelliği kuşkusuz pil ömrü, batarya kapasitesi. Akıllı telefonların en zayıf olduğu bu noktada Huawei, P20 Pro’ya 4000 mAh gücünde pil yerleştirerek kullanıcısına dolu dolu günü geçirmesini ve yarı yolda kalmamasını sağlıyor. Yüksek grafikli oyunların oynanmasına rağmen cihaz bir günü rahatlıkla tamamlayabiliyor. Bu yönüyle telefon tam not alırken bir sevilen yönü ise süper hızlı bir şekilde şarj olabilmesi. Huawei, P20 Pro modelinde, 4000 mAh kapasiteli bir batarya kullanıyor. Kutudan çıkan adaptör ile P20 Pro’nun bataryası, SuperCharge teknoloji sayesinde, 30 dakika içinde yüzde 50 sarj seviyesine ulaşıyor. Tamamen şarj olması ise, 78 dakika civarında sürüyor.

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh Şarj: USB Type-C Batarya Teknolojisi: Lithium Ion (Li-Ion) Değişir Batarya: Yok Batarya Özellikleri: Hızlı Şarj, Huawei SuperCharge HUAWEI P20 PRO TASARIM ÖZELLİKLERİ Cam ve metalin birleşimi ile tasarlanan Huawei P20 Pro, ele alındığı zaman kalitesini kullanıcısına hissettiriyor. Tek elle kullanım rahatlığı sunan cihaz, çentikli ekran modasına uyarak dizayn edildi. Cihazın arka tarafından üçlü kamera sistemi ve flash led sol üst tarafta yer alıyor. Kameraların dizilimi alt alta olacak şekilde yerleştirilmiş. Sol alt tarafta ise Huawei yazısı yer alıyor. Ön panelde ise altta parmak izi sensörü yer alıyor. Cihazın kasasının alt tarafından hoparlör ızgarası ve USB Type C girişi yer alıyor. 3,5 mm kulaklık girişi kaldırılmış durumda. Ses tuşları ile power tuşu ise cihazın sağ tarafında yer alıyor. Üç rengi olan cihazın en çok beğenileni ise Twilight yani alacakaranlık rengi. Diğer renkler ise mavi ve siyah. Huawei P20 Pro, IP67 sertifikası ile geliyor. Bu ise toza ve suya belli oranlarda dayanıklılık sağlıyor. IP67’deki 7 sayısı su geçirmemezlik seviyesini gösteriyor. Bu ise 1 metre derinlikteki suda yarım saat dayanıklı anlamına gelmektedir. 6 ise toz geçirmemezlik demektir ki cihazın toz girişinin tam anlamıyla engellediği anlamına gelir.

Yüz tanıma özelliği, kullanıcılar tarafından genel anlamda olumlu yönde geri dönüşler yapılıyor. Birçok ortamda ve şartlarda yüz tanıma sisteminin sorunsuz bir şekilde çalıştığı yönünde yorumlar yapılıyor. Bununla birlikte ön panelde yer alan parmak izinin aynı şekilde hızlı ve sorunsuz çalıştığı belirtilmiş. Cihazın tasarımına ait teknik özellikler ise şu şekilde; Boy: 155 mm En: 73.9 mm Kalınlık: 7.8 mm Ağırlık: 180 Gram Renk Seçenekleri: Siyah, Alacakaranlık, Pembe Altın, Gece Mavisi Gövde Malzemesi (Kapak): Cam Gövde Malzemesi (Çerçeve): Metal Suya Dayanıklılık: Var Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX7 Toza Dayanıklılık: Var Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP6X 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var Sensörler: Jiroskop, Hall Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer Parmak izi Okuyucu: Var Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Ana Ekran Tuşunda (Ön) Navigasyon Tuşu Fonksiyonu Bildirim Işığı (LED): Var SAR Değeri 10g (Baş): 0.73 W/kg SAR Değeri 10g (Vücut): 1.22 W/kg

Servis ve Uygulamalar: Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses, Kolay Arayüz (Easy Mode), MirrorLink, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Dolby Atmos, Sanal Ekran Tuşları, LDAC, Sesle Ekran Kilidi Açma, Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, ARCore, HWA (Hi-Res Wireless Audio) HUAWEI P20 PRO BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Pro, ilk tanıtıldığı zaman bluetooth versiyonun 4.2 olarak açıklanması teknolojisever tarafından hayalkırıklığı ile karşılandı. Daha yeni versiyon olan ve 4.2’ye göre daha iyileştirilmiş özellikleri olan 5.0 olarak gelmesi bekleniyordu. Bağlantılar konusunda ilk eleştirilen kısım ise bu oldu. Fakat kullanıcılar tarafından bu konuda yapılan eleştiri sayısı ise çok az. P20 Pro’da bulunan tüm bağlantıların teknik özellikleri ise şu şekilde; Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi Özellikleri: MIMO, Dual-Band, Wi-Fi Direct, MiraCast, Wi-Fi Hotspot, VoWiFi (Voice over Wi-Fi), 2X MIMO NFC: Var NFC Özellikleri: Universal Integrated Circuit Cards (UICC), Host Card Emulation (HCE)

Bluetooth Versiyonu: 4.2 Bluetooth Özellikleri: BLE, aptX, aptX HD, A2DP, PBAP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN, MAP Kızılötesi: Var Navigasyon Özellikleri: A-GPS, GLONASS, BDS 2G: Var 2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE 3G: Var 3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz 3G İndirme: 42.2 Mbps 3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps 3G Teknolojisi: HSPA+ 4G: Var 4G Frekansları: 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz 4G İndirme: 1200 Mbps 4G Karşıya Yükleme: 150 Mbps 4G Teknolojisi: LTE (Cat.18) 4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği 4.5G Desteği: Var USB Versiyonu: 3.1 Gen 1 (USB 3.0) USB Bağlantı Tipi: USB Type-C USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG), DisplayPort (1.2), DisplayPort Hat Sayısı: Tek Hat SIM: Nano-SIM (4FF) HUAWEI P20 PRO İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Pro, ilk tanıtıldığı zaman kutudan Android Oreo yüklü olarak geldi. Fakat şu sıralarda cihaz, eskisine göre daha stabil ve daha çok pil tasarrufu sağlayan Android 9 ile birlikte Huawei ara yüzü olan EMUI 9.0 güncelleştirmesi ile tanışıyor. Bu güncelleştirme ile cihaz ile sisteminde ve uygulamaların açılışında hızlanma gözlendi. Kamerada süper makro modu ile birlikte gece çekiminde ISO ve poz süresine müdahale edebilme olanağı gelmesi ise birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.