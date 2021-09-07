Huawei Snapdragon işlemci tedarik paketinden yararlanacak

Huawei, her ikisi de 4G kullanım durumları olan Snapdragon 888 ve Snapdragon 778G işlemci için tedarik izni aldı. Ancak şirket, gelecek yılın Snapdragon 898 yonga setine de bakıyor.

Huawei P50 serisi, Snapdragon 888 4G’nin yanı sıra 5 nm’lik yerli Kirin 9000 ile bir Snapdragon işlemci çözümü ile donatılan ilk amiral gemisidir. Buna ek olarak, Huawei MatePad 11, Snapdragon 865 yongalarını kullanan ilk amiral gemisi tablettir. Ayrıca Huawei Nova 8i gibi küresel pazarlarda kısa süre önce piyasaya sürülen orta seviye telefonlar da Snapdragon 662 yongasıyla geliyor.

Kirin yonga setinin olmaması ve akıllı telefonlarda 5G modem kullanılamaması nedeniyle şirket, Qualcomm’u ilk sıraya koyma kararı aldı. Ayrıca, gelecek yılki HuaweiMate 50 veya P60 serisinin henüz piyasaya çıkmamış olan Snapdragon 898 yonga seti ile gelmesi muhtemel. Bu çipin 4nm işlem teknolojisi ile işlenmesi bekleniyor. Ancak, gerekli tedarik malzemelerinin eksikliği nedeniyle teslimatı şu anda endişe altında.

Yaklaşan Nova 9 ve Nova 9 Pro’nun da 4G erişimli Kirin 778G’ye sahip olması bekleniyor. Ancak bu telefonların kullanıcılara neler kazandırdığını görmek ilginç olurdu.

Sızıntı ayrıca OEM’in değiştirilmiş 888’lerle birlikte birinci sınıf orta sınıflar için tasarlanmış bir SoC olan Snapdragon 778G’yi satın aldığını belirtiyor. Ancak, sızıntı yapan kişi, bu yonga seti sırasının benzer şekilde 5G kapasitesinden yoksun olup olmadığını belirtmedi. Bununla birlikte, 778G’nin her iki versiyonu da Nova serisinin yeni nesli gibi bir şey için ikna edici bir eşleşme yapabilir.

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