Hücrelerinin büyük bir bölümü hastalıkların tedavisi için kullanılan ölümsüz insan: Henrietta Lacks

Henrietta Lacks, 1920 yılında Virginia’da dünyaya geldi. Tütün çiftçiliğiyle uğraşan yoksul bir ailenin kızıydı. Erken yaşta evlenen Lacks’ın bu evlilikten 5 çocuğu oldu. 31 yaşındayken son çocuğunun doğumundan sonra hastalanan Lacks, farkında bile olmadan dünyayı kurtardı. Tedavisi sırasında ondan alınan hücreler birçok tıbbi gelişmeyi mümkün hale getirdi.

Serviksinde bir şişlik fark eden kadın John Hopkins Hastanesi'ne kontrole gitmişti. Doktor biyopsisine baktığında kadında rahim ağzı kanseri olduğunu fark etti. Şişlik bir tümördü. 50'li yıllarda bu durumun maalesef tedavisi yeterli değildi. Lacks’in durumu kötüleşirken dokrorlar ondan aldığı dokuyu inceliyordu ve bir garip olduğunu kısa süre içinde fark ettiler. Alınan örnekteki hücreler inanılmaz bir hızla çoğalıyordu. Aynı hastalıkla mücadele eden kişilerin hücreleri ise hemen ölüyordu. Bu anormali maalesef Lacks'a uygulanan tedavi hücreleri öldüremeden hücrelerin çoğaldığı anlamına geliyordu. Muayenesinden 7 ay sonra, Henrietta Lacks hayatını kaybetti. Ancak Lacks’ın hücreleri yaşamaya devam ederek bütün tıp camiasını şaşırtıyordu. Hücreleri öldürmek neredeyse imkansızdı ve eşi benzeri görülmemiş bir hızla çoğalıyordu.