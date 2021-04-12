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Hücrelerinin büyük bir bölümü hastalıkların tedavisi için kullanılan ölümsüz insan: Henrietta Lacks

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1951 yılında sadece 31 yaşındayken hayatını kaybeden Henrietta Lacks’ın, dünyada yaşayan her insanın hayatına aşılarla, ilaçlarla veya bir şekilde etki ettiği kabul ediliyor. Ölümsüz olarak kabul edilen Lacks milyonlarca insanın hayatını kurtardı.

Hücrelerinin büyük bir bölümü hastalıkların tedavisi için kullanılan ölümsüz insan: Henrietta Lacks

Henrietta Lacks, 1920 yılında Virginia’da dünyaya geldi. Tütün çiftçiliğiyle uğraşan yoksul bir ailenin kızıydı. Erken yaşta evlenen Lacks’ın bu evlilikten 5 çocuğu oldu. 31 yaşındayken son çocuğunun doğumundan sonra hastalanan Lacks, farkında bile olmadan dünyayı kurtardı. Tedavisi sırasında ondan alınan hücreler birçok tıbbi gelişmeyi mümkün hale getirdi.

Serviksinde bir şişlik fark eden kadın John Hopkins Hastanesi'ne kontrole gitmişti. Doktor biyopsisine baktığında kadında rahim ağzı kanseri olduğunu fark etti. Şişlik bir tümördü. 50'li yıllarda bu durumun maalesef tedavisi yeterli değildi. Lacks’in durumu kötüleşirken dokrorlar ondan aldığı dokuyu inceliyordu ve bir garip olduğunu kısa süre içinde fark ettiler. Alınan örnekteki hücreler inanılmaz bir hızla çoğalıyordu. Aynı hastalıkla mücadele eden kişilerin hücreleri ise hemen ölüyordu. Bu anormali maalesef Lacks'a uygulanan tedavi hücreleri öldüremeden hücrelerin çoğaldığı anlamına geliyordu. Muayenesinden 7 ay sonra, Henrietta Lacks hayatını kaybetti. Ancak Lacks’ın hücreleri yaşamaya devam ederek bütün tıp camiasını şaşırtıyordu. Hücreleri öldürmek neredeyse imkansızdı ve eşi benzeri görülmemiş bir hızla çoğalıyordu.

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Doktorlar kanser tedavisinden sonra Henrietta’nın kanserli hücrelerini labarotuvarda tutmuştu. Henrietta’nın hücreleri kültür laboratuvarında yetiştirilen ilk ölümsüz insan hücreleriydi. Lacks’ı inceleyen doktorlar bu hücrelerden alınan örnekleri dünya genelindeki birçok hastaneye gönderdiler. Ölümsüz hücrelere “HeLa” adı verildi. Doktorlar ilk kez hücrelere yeni ve deneysel tedaviler uygulayarak neler olacağını görebilme fırsatını yakalamıştı. Beklenenden bile fazlası oldu, HeLa hücrelerinin faydalarından tüm dünya yararlandı.

Jonas Salk, kendisine gönderilen HeLa hücreleri sayesinde çocuk felci aşısını geliştirdi. Aynı zamanda AIDS ve tüp bebek uygulamaları konularında da tıbba yol gösteren Henrietta’nın hücreleri, rahim kanserine karşı bir aşı geliştirilmesine ve gen tedavisi konusundaki ilerlemelere de yardımcı oldu. Hatta ölümsüz HeLa hücreleri, uzayın astronotlar üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla uzaya bile gönderildi. Henrietta Lacks’ın hayatı Rebecca Skloot tarafından yazılan bir kitapta ele alındı.

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