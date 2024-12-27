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  4. Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Miray Daner sahilde aşka geldi! Sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile ilk kare

Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Miray Daner sahilde aşka geldi! Sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile ilk kare

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 09:25
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Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteri ile adından söz ettiren Miray Daner sahilde aşka geldi. Miray Daner sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile ilk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Miray Daner sahilde aşka geldi! Sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile ilk kare

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı, Kara Tahta ve şimdilerde de Hudutsuz Sevda dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Miray Daner son pozlarıyla dikkat çekti.

Bir süredir Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Miray Daner sonunda aşka geldi ve sevgilisiyle ilk karesini yayınladı.

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Dizisi yılbaşı tatiline giren Miray Daner beyaz elbisesi ile sahilde peş peşe karelerini yayınladı ve Ata Caner Çerçioğlu ile bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

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YORUM YAĞDI

Miray Daner'in kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner
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