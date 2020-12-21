Hugh Jackman'dan eski hissedarı olduğu şirket çalışanlarına 1,2 milyon dolar nakit hediye

Hugh Jackman, R.M. Williams adlı ayakkabı firmasının çalışanlarına toplam 1,2 milyon dolar hediye etti. The Courier Mail’in haberine göre, 51 yaşındaki aktör, yüzde beş hisse sahibi olduğu Avustralyalı firmanın 900 çalışanına Noel için nakit para hediye etti.

Şirket çalışanlarının her birine ‘bir hissedar’ tarafından 1300’er dolarlık Noel hediyesi verildiği belirtildi. The Courier Mail, bu hissedarın, şirketteki hissesini ekim ayında satan Hugh olduğunu öne sürdü.

Gazete, R.M. Williams şirketinin hissedarın kimliğini doğrulamadığını ancak eski bir şirket hissedarının çalışanlara nakit para hediye ettiğini söylediğini belirtti.



