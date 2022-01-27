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Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

27.01.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktörlük görevine Türk spor camiasının da yakından tanıdığı Şota Arveladze getirildi.

Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

Acun Ilıcalı'nın 24 milyon euro karşılığında satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City'de Grant McCann'den boşalan teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi.

2.5 YILLIK İMZA

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 48 yaşındaki Gürcü teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Özbek ekibi Pakhtakor Tashkent'i çalıştıran Şota Arveladze burada 2 lig ve 2 kupa şampiyonluğu kazanmış, 2.33 puan ortalaması yakalamıştı.


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Acun Ilıcalı
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