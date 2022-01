Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

Acun Ilıcalı'nın 24 milyon euro karşılığında satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City'de Grant McCann'den boşalan teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 48 yaşındaki Gürcü teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Özbek ekibi Pakhtakor Tashkent'i çalıştıran Şota Arveladze burada 2 lig ve 2 kupa şampiyonluğu kazanmış, 2.33 puan ortalaması yakalamıştı.

Hull City are delighted to announce the appointment of Shota Arveladze as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



Welcome, Shota! ????#hcafc