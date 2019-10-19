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Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kayseri'de konuşan Bakan Hulusi Akar, Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Akar, ABD ile varılan anlaşmada öngörüldüğü gibi teröristlerin güvenli bölgeden çıkmaması durumunda harekatın devam edeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuştu.

Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılmaktadır. Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ama sınırlarımızda terör örgütü istemiyoruz. Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği gibi saçmasapan iddialar var. Herkes bilmelidir ki PKK, YPG Kürtlerin, DEAŞ da İslamiyetin temsilcisi olamaz.

Düyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini istiyoruz. Kİmyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Arkadaşlarımız iyi çalışarak bu sahtekarlıkları ortaya çıkardılar. Biz yasaklanan hiçbir mühimmatı kullanmadık. Zaten bu mühimmatlar TSK'nın envanterinde yoktur.

Harekata 5 gün ara verdik. Teröristler güvenli bölgeden çıkacak. Silah, mühimmat ve mevzileri yok edilecek. Bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Birliklerimizin hazırlığı tamdır, morali yüksektir."

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı

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