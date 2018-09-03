Hülya Avşar'dan denizde pinpon şov!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla olay olan Avşar, denizde pinpon oynadığı görüntüleri paylaştı. Hülya Avşar, 54 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Siyah bikinisi ve fit vücuduyla denizde pinpon oynayan Avşar kızının videosu kısa süre içerisinde birçok kişi tarafından izlendi. Avşar kızının videosunu kendi sosyal medya hesabında paylaşan takipçileri, "Yıllar sizi hiç değiştirmemiş Hülya hanım. Sizi ekranlarda daha çok görmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

