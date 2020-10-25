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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na: Harbi yakışıklısın

25.10.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na: Harbi yakışıklısın

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çilingiroğlu'nun verdiği poza eski eşi Avşar'dan yorum gecikmedi.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, koronavirüsten korunmak için tercih ettiği kaskla dikkat çekti. Çilingiroğlu, daha önce yaptığı maske açıklamalarıyla oldukça tepki çekmişti.

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, koronavirüse karşı maske yerine kask taktı. Daha önce maske kuralına uymayan Kaya Çilingiroğlu, kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire ise "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık vermişti. Çilingiroğlu'nun taktığı kaskın eski savaşçıların kullandığı zırhı andırması ise dikkatlerden kaçmadı.

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HÜLYA AVŞAR'DAN İLTİFAT

Çilingiroğlu kask paylaşımının ardından yeni bir paylaşım yaptı.

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Çilingiroğlu'nun verdiği poza eski eşi Avşar'dan yorum gecikmedi. Avşar eski eşine "Vay vay harbi yakışıklısın ha" yorumunda bulundu.

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