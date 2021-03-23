Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na olay mesaj!

Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, eski şine yaptığı yorumla olay oldu.

57 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde, "Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir" şeklinde konuşmuştu.

"BURNUN SIĞMADI MI?"

Yıldız şarkıcı ve oyuncu, "Zekası müthiştir" diyerek övdüğü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili yazdığı esprili mesajla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Hülya Avşar, sekiz yıl evli kaldığı 57 yaşındaki ünlü futbol yorumcusunun maskeli fotoğrafına, "Burnun sığmadı mı?" yorumunu yaptı.

Söz konusu karede, Çilingiroğlu'nun maskeyi yanlış takması da dikkatlerden kaçmadı.



