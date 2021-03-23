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Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na olay mesaj!

23.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak "Ben sapyoseksüelim" açıklaması ile magazin gündemine gelen 57 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar, bu kez de eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yönelik yorumuyla adından söz ettirdi.

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na olay mesaj!

Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, eski şine yaptığı yorumla olay oldu.

57 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde, "Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir" şeklinde konuşmuştu.

"BURNUN SIĞMADI MI?"

Yıldız şarkıcı ve oyuncu, "Zekası müthiştir" diyerek övdüğü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili yazdığı esprili mesajla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Hülya Avşar, sekiz yıl evli kaldığı 57 yaşındaki ünlü futbol yorumcusunun maskeli fotoğrafına, "Burnun sığmadı mı?" yorumunu yaptı.

Söz konusu karede, Çilingiroğlu'nun maskeyi yanlış takması da dikkatlerden kaçmadı.

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Hülya Avşar
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