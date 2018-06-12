Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisini kızdıracak paylaşım!

Hülya Avşar'ın paylaşımın sonuna kalp emojisi koyması akıllara Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Seda Sevin'i getirdi.

İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN O PAYLAŞIMI:

'SEDA'YI ÇOK SEVİYORUM'

Kaya Çilingiroğlu geçen Eylül'de moda danışmanı ve oyuncu Seda Sevin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu, Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyaloç'tan boşandıktan sonra en uzun ilişkisi oldu. Kaya Çilingiroğlu geçen kış sevgilisini kızı Zehra, iki ay önce de oğlu Hüseyin Kaya ile bir araya getirmişti. Dostlarına da ''Seda'yı çok seviyorum. Her an size sürpriz yapabilirim'' diyormuş. (Posta)



