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Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 21:31 | Son Güncelleme

Hülya Avşar sosyal medya hesabından eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yaptığı yorumla yine adından söz ettirdi. Avşar, Çilingiroğlu'nun fotoğrafına, "Vay tekrar mı alsam seni" yorumunu yaptı.

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile sanatçı Hülya Avşar, 1997 yılında evlenip, 2005 yılında boşanmıştı. Şimdilerde iki sıkı dost olan çiftten Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Hülya Avşar'dan ise eski eşinin fotoğrafına çok konuşulacak bir yorum yaptı.

"TEKRAR MI ALSAM SENİ"

Instagram hesabından Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Vay tekrar mı alsam seni?" ifadelerini kullandı. Hülya Avşar, daha önce de "Kaya ile yeniden evlenmek bir tektaşa bakar" açıklamasını yapmıştı. 11 yıllık evliliklerinin ardından Eylül 2005'te boşanan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, birbirlerine yazdıkları mesajlar ile sosyal medyayı sallamıştı. Kaya Çilingiroğlu, Instagram'da 20 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, 55 yaşındaki futbol yorumcusunun eski eşi fotoğrafın altına dikkat çeken bir yorum yazmıştı.

cilingir

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar kaya çilingiroğlu instagram

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