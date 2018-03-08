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Hülya Avşar geri adım atmıyor! '5 yıl sonra anlayacaksınız'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Hülya Avşar "Erkek çalışmalı, kadın evde oturmalı" sözlerine iddialı cevaplar verdi. Avşar kızı, "5 yıl sonra anlaşılıyorum." dedi.

Hülya Avşar geri adım atmıyor! '5 yıl sonra anlayacaksınız'

Hülya Avşar kızı Zehra ve dostlarıyla Nişantaşı'ndaydı. Star TV'deki programında söylediği sözleri hatırlatan muhabirlere yanıt verdi.

"5 YIL SONRA ANLAŞILIYORUM"

Hülya Avşar sosyal medyada tepki toplayan, "Erkek çalışsın. Kadın evde çocuklarını büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın." konuşması için konuştu: "Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum."

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
hülya hanım haklı.
Ozaman Git evinde otur bizlerde senden kurtulanım sözünde o kadar iddalısın
soytarılıkta sınır yok
otur evde çok çalıştın zaten kızında otursun kazandığın yeter kimsede sormaz sana neden çalışmıyor diye yer içer yatarsın evinde..
Simdiye kadar senden ne ogrendik ki bes yil sonra seni anliyalim hulya avsar.ayni terane
çok haklı...
kadın erkek eşittir eşit haklara sahiptir,ikisi de 'insan'dır,eğer kadın ve erkek her ikisi de çalışıyorlarsa ev işlerini beraber yapmalıdırlar,hayat müşterek,kadın çalışmak istemiyor ve erkeğin gücü evi geçindirmeye yetiyorsa tabiki çalışmayıp ev işlerini kendisi yapabilir,ama hiçbir kadın bir erkek uğruna özgürlüğünü feda edemez etmemelidir
senmi evde oturcan pehh
hülya avşarın bu sözünün üzerine gidip onu suçlayanlar neden seda sayanın sperm bankası yerine git inşaatta amelelere ver demesine takılmıyor biri ev hanımlığını savunuyor biri hayat kadınlığını???? biz daha çok ekmek yemeliyiz bu yolda daha kimi neyi savunacağımızı bilmiyoruz
kendi sözleriyle, bu zamana kadar yaşadıkları tamamen zıt. hülya kendi söylediklerini 55 sene boyunca anlayamamış. millet 5 sene sonra anlıyorsa çok iyi.
Nasıl olsa kendisi bu zamana kadar evde pek fazla oturmadı;her yerde her istediğini yaptı. Kazanacağını kazandı!
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