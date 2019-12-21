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Hülya Avşar havuza atladı! O anları paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:53 | Son Güncelleme

56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Avşar, düzgün fiziğiyle takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram hesabından havuza atladığı anların videosunu yayınladı. Uzun süredir spor yapan Avşar kızı düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Geçtiğimiz Kasım ayında siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anların videosunu yayınlayan Hülya Avşar, bu sefer de havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar'ın yüzme keyfi yaptığı anların videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

67 YAŞINDAKİ TEYZEYLE TURNUVA YAPTI

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 41. Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nda 67 yaşındaki Durdu Teyze ile maç yapmıştı. Durdu Teyze'nin tenisteki performansını çok beğenen Avşar, "Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım" demişti.

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Hülya Avşar Hülya Avşar yüzme

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