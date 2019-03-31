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Hülya Avşar'ın dalgınlığı! Oy kullandı ardından...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, oyunu Sarıyer'de kullandı. Avşar, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla sohbet etti.

Kızı Zehra'nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı.

Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Dalgınlığı dikkat çakan Avşar imza atmayı unutunca tekrar uyarıldı.

Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı.

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Hülya Avşar Hülya Avşar oy

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