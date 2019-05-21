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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 20:07 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, yüzündeki değişimle görenleri şaşırttı.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Helin Avşar Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile çok konuşuldu.

Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlar sonucu tanınmaz hale geldi. Birçok takipçisi ise sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti.

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Helin Avşar'ın fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı.

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helin avşar Hülya Avşar

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