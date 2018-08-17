MAGAZİN

Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 16:08 | Son Güncelleme

Balıkesir'de, temmuz ayında, aralarında şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Taner K. ile 2 kişi yakalandı.

Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki yazlığına temmuz ayında giren Taner K. (32), Avşar ile yatak odasında karşılaşmış ve çantasını balkondan atarak, evden kaçmıştı. Daha sonra Burhaniye genelinde 16 evde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Taner K., en son girdiği evin sahibi tarafından teşhis edildi.

Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı! Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı!

Taner K.'nin kullandığı aracın belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kullandığı araç ile birlikte Taner K. ve yanındaki Reşit E. (24) ile Gamze A. (22) gözaltına alındı.

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Şüphelilere ait araçta ve çantalarında yapılan aramada; 10 akıllı cep telefonu, 15 kol saati, yarım altın, altın bileklik ve zincir ile birlikte 2 bin 345 TL, 242 dolar ve 80 euro ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Hülya Avşar hülya avşar hırsız

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Memleketin en itici kadını sensin Hülya. Yazık etin budun da bitti hadi bakalım bundan sonra şaklabanlıklar başlasın.
hulya sen edepsizsin
bu kadar malı tutarsa evde çalarlar. zaten insanlarda mOda oldu hırsızlık. cünkü kolay gecim
gençlermiş çalanlar.. sevgililermiş. bırak işte. tatil yapsınlar.. sayende hayır işelrsin
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