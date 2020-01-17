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  4. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra'nın doğum gününde şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam kızları Zehra'nın doğum gününü kutladı. Son dönemde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden evlenebileceği esprilerini yapan Hülya Avşar, “Bu yılki projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

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Hülya Avşar'ın sessizliğinin ardından Kaya Çilingiroğlu'nun, “Belki projede ben de olurum, bekleyin” demesi kafaları karıştırdı.

Hülya Avşar'ın arkadaşının “Evlilik için yazı bekleyin” demesi ise dikkatleri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar, kaya çilingiroğlu,

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