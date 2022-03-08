MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Koçyiğit: Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler isterim

Hülya Koçyiğit: Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler isterim

08.03.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği etkinlikte konuşan ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, “Popüler olmanın zorluğunu değil de onurunu, gururunu keyfini yaşadım. Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler diye düşünürüm. İyi insan olmak, iyi insan olmak için çalışmak demek. İyi insan olmaya çalışıyorum. İnşallah arkamdan da iyi insandı derler” dedi.

Hülya Koçyiğit: Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler isterim

Bahçelievler Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit’i ilçede ağırladı. Koçyiğit, Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte kadınlar, Koçyiğit’e sevgilerini göstererek bol bol fotoğraf çektirdi. Kadınların toplumdaki yerine vurgu yapan Koçyiğit ise iş ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalar yaptı.

"KADIN OLMADAN DEMOKRASİ OLMUYOR"

İmkan bulan her kadının başarıyı yakaladığını söyleyen Koçyiğit, “Gerçekten de imkan bulabilmiş nice kadınlar göğsümüzü kabartıyor, onlarla iftihar ediyoruz. Girişimci kadınlarımız var onlar ekonomimize önemli katkılarda bulunuyor. Dünyada her 3 kadından 1’i hayatının bir döneminde ne yazık ki şiddete uğruyor. Kadın cinayete kurban gidince yüreklerimiz yanıyor. Evlatlarımız için endişe ediyoruz. Şiddet dünyanın her yerinde var ama bu şiddeti engellemenin bence bir tek yolu var o da her birlikte kararlı olmak. Demokrasi ve eşitlik diyoruz ya kadın olmadan demokrasi olmuyor” dedi.

hulya-kocyigit-arkamdan-iyi-insandi-desinler-isterim_9036_dhaphoto3

"POPÜLER OLMANIN ZORLUĞUNU DEĞİL DE KEYFİNİ YAŞADIM"

Mesleğinin zorluklarından bahseden Koçyiğit, “Popüler olmanın zorluğunu değil de onurunu, gururunu keyfini yaşadım. Mesleğim zor gerçekten çok zor. Sadece perdede gördüklerimizle tanımlayamayız onun gerisi var. İyi bir senaryoyla karşılaşmak iyi bir yönetmenin yönetiminde, doğru bir ekibin içerisinde olmak önemli. Yüklendiğimiz karakteri çok iyi özümsemiş, analiz etmiş olmanız lazım. İnsana insanı anlatamaya çalıştığımız için aynı zamanda da büyük bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

hulya-kocyigit-arkamdan-iyi-insandi-desinler-isterim_9036_dhaphoto6

İyi insan olmanın önemine vurgu yapan Koçyiğit, “Bir insan nasıl tanımlanmasını ister? Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler diye düşünürüm. İyi insan olmak, iyi insan olmak için çalışmak demek. İyilik yapmak demek. Bir yetimin başını okşamak, hastaya bir tas çorba götürebilmek veya zaman ayırıp arkadaşının derdini dinleyebilmek en basitinden yapabileceğin ne varsa niyetinin bu olması önemli. İyi insan olmaya çalışıyorum. İnşallah arkamdan da iyi insandı derler” dedi.

hulya-kocyigit-arkamdan-iyi-insandi-desinler-isterim_9036_dhaphoto2

"ŞANSLIYIM ÇÜNKÜ KADININ DEĞERİNİ BİLEN BİR EŞİM VAR"

Bir katılımcı uzun evliliğinin sırrını sorunca Koçyiğit, “Şanslıyım çünkü kadının değerini bilen, saygılı, çalışan kadın olduğum için büyük bir hayranlık ve takdirle değerlendiren bir eşim var. Ailesinden görgülü gelmiş bir kişiydi. Aşkını, sevdasını her dem tazelemesini bilen bir eşim oldu. Ben ona çok şey borçluyum çünkü o bana mutluluğu öğretti” diye konuştu. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarkan'dan 8 Mart mesajı! Atatürk'ün o sözlerini hatırlattıTarkan'dan 8 Mart mesajı! Atatürk'ün o sözlerini hatırlattı
Şancı'dan şoke eden ayı benzetmesiŞancı'dan şoke eden ayı benzetmesi
Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktıEbru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!

'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!

Tarihi karar! Üzerleri çizildi...

Tarihi karar! Üzerleri çizildi...

Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den yanıt

Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.