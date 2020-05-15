Hülya Koçyiğit: Ersin'e çok üzüldüm ama...

Koronavirüs salgını sebebiyle bütün vakitlerini evlerinde geçiren Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, evde kal çağrısı yaparak vakitlerinin nasıl geçtiğini, en çok neleri özlediklerini ifade ettiler. Uzun süren evliliklerin nelere dayandığını, eski oyuncular ile yeni oyuncular arasındaki farklardan da bahseden Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da sevenlerine mesaj gönderdi. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Hülya Koçyiğit, ”Onları canı pahasına büyük bir özveri ile bir can daha kaybolmasın diye büyük emek ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii ki korona günlerinde hiç sokağa çıkmadık. Gönüllü bir şekilde evdeydik. Böylesine özveri ile çalışanlara bizim de katkımız olması gerekiyordu. Kendimizi korumak adına sağlığımız açısından ’Evde kal’ diyoruz” dedi. ”NE KADAR DİKKAT ETSEK DE KİLO ALDIK” Evde kaldıkları süreçte mutfak ile aralarının nasıl olduğu ve beslenme alışkanlıklarında bir değişiklik olup olmadığı şeklindeki soruya Selim Soydan, ”Hülya’nın elinden, yapmış olduğu her şey hem çok güzel oluyor hem de çok tatlı oluyor. O süreçte kilo aldım zaten” diye cevap verirken, Hülya Koçyiğit ise ”Galiba ikimiz de kilo aldık. Ne kadar dikkat edersek edelim. Ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışırsak çalışalım galiba biraz hareketsizlikten dolayı kilo aldık” ifadelerini kullandı.

”TORUNLARIN BURNUMDA TÜTÜYOR” Koronavirs salgını sebebiyle evlerinden çıkmayan ve misafir de kabul edemeyen Hülya Koçyiğit, bu süreçte en çok çocuklarını özlediğini ifade ederek, ”Hele ki torunlarım burnumda tütüyorlar. Onları bir an önce görmek istiyorum” dedi. Selim Soydan ise ”Ben de aynı şekilde çocuklarımı ve torunlarımı özledim ama bir ilave yapayım, maçları da özledim” dedi. Koronavirüs salgını sonrasında ilk ne yapmak istedikleri sorulan Hülya Koçyiğit, ”Vallahi ben çocuklarıma sarılmak istiyorum öncelikle. Herhalde ondan sonra da bir bakım yaptırmam gerekiyor bu kadar zamandır evde bekleyince” dedi. Selim Soydan ise hamama gitmek istediğini belirterek, ”Güzel bir kese yaptırmak istiyorum. Ohh deyip şöyle..” ifadelerini kullandı. Evde kaldıkları sürede herhangi bir sporla ilgilenmediklerini dile getiren Hülya Koçyiğit, DHA’ya yaptığı açıklamada, ”İkimiz de spor yapmıyoruz ama Selim benden daha ciddi olarak bahçede ne kadar müsaitse alan tur atmaya çalışıyor” dedi. ”SOSYAL MESAFEYİ KORUYARAK BÖYLE YAŞAYACAĞIZ” Koronavirüs öncesi ve sonrasını siyah ile beyaz olarak nitelendiren Selim Soydan, ”Bir defa hiçbir insan eskisi gibi rahat hareket edemeyecek buna imkan yok artık” dedi.

Hülya Koçyiğit ise koronavirüs öncesi ve sonrasındaki fark hakkında şöyle konuştu: ” Elbette ki kurallara uyarak yaşayacağız bundan sonra diye düşünüyorum. Bizim milletçe alışkanlığımızdı, biz sıcak insanlarız bir sarılıp öpüşürüz. Karşılaştığımız z aman büyük bir heyecan duyarız ama şimdi aramızda bir maske olacak. Bir müddet daha aşı bulunana kadar diye düşünüyorum siperliklerimiz ve maskelerimiz ile sosyal mesafeyi koruyarak böyle yaşayacağız. ”UZUN SÜREN EVLİLİKLERİN FORMÜLÜ SEVGİ VE SAYGI” Evliliklerinde 52 yılı geride bırakan Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, DHA’ya yaptıkları açıklamada uzun süren evliliklerin formülünü şöyle verdiler: Selim Soydan: ”Önce sabır. Ondan sonra saygı, sonra ise sevmek.” Hülya Koçyiğit: ”Önce sevmek, sonra sevdiğin insanı bütünü ile kabullenmek. Mümkün olduğu kadar onun hoşlandığı şeylerden hoşlanmaya çalışmak, paylaşmak. Ama galiba saygı ve sevgi her şeyden önce geliyor.” ”HÜLYA, SURVİVOR AŞIĞIDIR” Hülya Koçyiğit, evde kaldıkları sürede eski filmleri daha çok izlediklerini ifade ederken Selim Soydan, eşinin Survivor aşığı olduğunu dile getirdi. Soydan, her akşam yarışma programını izlediklerini ifade ederken Koçyiğit, ”En son Ersin’in aralarından sakatlanarak ayrılması hepimizi çok üzdü. Ama Acun Ilıcalı o kadar güzel bir şekilde izah etti ki sağlık her şeyden önemlidir diye. O nedenle Ersin’e geçmiş olsun diyorum” dedi.