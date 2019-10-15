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Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere "Ayaklarına taş değmesin" diyerek destek verdi.

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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"HEPİMİZİN KALBİ, YÜREĞİ ONLARLA BERABER ÇARPIYOR"

Kurulun toplantısı için Hatay'da bulunan Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu ve teröristlerle mücadele ettiğini söyledi. Koçyiğit, Türk ordusunun çok haklı bir harekat gerçekleştirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:"Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor.

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Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor."

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hülya koçyiğit Barış Pınarı Harekatı

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