MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Koçyiğit'ten Cüneyt Arkın'a saygı! 'Cüneyt Arkın, Türk milletinin gönlünü fethetti'

Hülya Koçyiğit'ten Cüneyt Arkın'a saygı! 'Cüneyt Arkın, Türk milletinin gönlünü fethetti'

13.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar', yakın zamanda kaybettiğimiz usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın anıldığı özel bölümüyle ekranlara geliyor. 'Battal Gazi', 'Köroğlu', 'Kara Murat' ve 'Malkoçoğlu' karakterleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın'a saygı programında Hülya Koçyiğit’in konuğu, sinema tarihçisi Burçak Evren oldu.

Hülya Koçyiğit'ten Cüneyt Arkın'a saygı! 'Cüneyt Arkın, Türk milletinin gönlünü fethetti'

28 Haziran Salı günü hayata gözlerini yuman Cüneyt Arkın'ın cenazesi, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. 85 yaşında vefaet eden Arkın'ın naaşı, öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılanan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

"DOKTORKEN DE STARKEN DE HALKTAN KOPMADI"

'Film Gibi Hayatlar' programına "Cüneyt Arkın'ı anlatmak için bir program yetmez, o bir ömre sığmayacak işlere imza attı. 300'den fazla sinema filminde oynadı, 10'larcasını yönetti. Nasıl ki beyazperdede hayat verdiği o 'Battal Gazi', 'Malkoçoğlu', 'Kara Murat' toprakları fetheden kahramanlar ise Cüneyt Arkın da Türk milletinin gönlünü fethetmişti ve ebediyen orada kalacak" diyerek başlayan Hülya Koçyiğit, meslektaşının halktan hiçbir zaman kopmadığını, doktorken de bir starken de hep aynı gerçeklikte ve sahicilikte olduğunu söyledi.

"CÜNEYT ARKIN BİRAZ DAHA ÖTESİNE GİTTİ"

Sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren, Cüneyt Arkın’ı diğer jönlerden ayıran farklar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cüneyt Arkın her perspektifte ve toplumda karşılığı olan her kişiye ve gruba seslenebilme özelliğine sahipti. Halkın sevdiği her şeyin karşılığını, herkese gram gram verdi. Kötülüğe karşı savaşan, hep iyilerin yanında olan, mert, ezilenin yanında olan, kısılmışın yanında olandı ve hep doğruların, iyilerin yanında aldı. Diyeceksiniz ki; 'sinemanın zaten genel tavrı hep o'. Evet ama Cüneyt Arkın biraz daha ötesine gitti. Malkoçoğlu'nu oynarken, düşmanlarla savaşırken, o gerçekten kendi içinde var olan çocukluğunun iyilik duygularını, kahramanlık duygularını, sinemasında da ön plana çıkartarak, belki büyümüş bir çocuk olarak, bunları herkesin yine sevebileceği ve mutlaka kendi çocukluğundan da bir izler bulabileceği bir sevimlilikte anlattı."

"KENAR MAHALLEDEKİ TERTEMİZ AŞKLAR DA GİDİYOR"

"Yeşilçam kültürüyle birlikte o kahramanlıklar, o güzellikler, o kenar mahalledeki saf tertemiz aşklar da gidiyor. Hepsi gidiyor, bitiyor. Yeşilçam bir tarihken onu yaratanlar da ne yazık ki tarih oluyorlar" diyen Burçak Evren, sözlerine "Mesleği icabı ışıklar içinde çalıştı, sanıyorum yine ışıklar içindedir" diyerek devam etti.

"ÇOK ÖZEL BİR İSİMDİ"

Hülya Koçyiğit ise "Cüneyt Arkın ömrünü sadece sinemaya değil, memleketine de adamış, belki de sinemayı sahip olduğu memleket sevgisini ifade edebilen bir araç olarak görmüş çok özel bir isimdi. Onun hakkında ne söylesek eksik kalır" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annelerinin çıplak fotoğraflarından rahatsızlardı! Babaları konuştuAnnelerinin çıplak fotoğraflarından rahatsızlardı! Babaları konuştu
Tepki çeken hareket! "Biraz edep"Tepki çeken hareket! "Biraz edep"
O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar" O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Hülya Koçyiğit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Uzun süre tedavi gören Kadir İnanır son haliyle sevenlerini üzdü

Uzun süre tedavi gören Kadir İnanır son haliyle sevenlerini üzdü

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.