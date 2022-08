Hülya Koçyiğit'ten Cüneyt Arkın'a saygı! 'Cüneyt Arkın, Türk milletinin gönlünü fethetti'

28 Haziran Salı günü hayata gözlerini yuman Cüneyt Arkın'ın cenazesi, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. 85 yaşında vefaet eden Arkın'ın naaşı, öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılanan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

"DOKTORKEN DE STARKEN DE HALKTAN KOPMADI"

'Film Gibi Hayatlar' programına "Cüneyt Arkın'ı anlatmak için bir program yetmez, o bir ömre sığmayacak işlere imza attı. 300'den fazla sinema filminde oynadı, 10'larcasını yönetti. Nasıl ki beyazperdede hayat verdiği o 'Battal Gazi', 'Malkoçoğlu', 'Kara Murat' toprakları fetheden kahramanlar ise Cüneyt Arkın da Türk milletinin gönlünü fethetmişti ve ebediyen orada kalacak" diyerek başlayan Hülya Koçyiğit, meslektaşının halktan hiçbir zaman kopmadığını, doktorken de bir starken de hep aynı gerçeklikte ve sahicilikte olduğunu söyledi.

"CÜNEYT ARKIN BİRAZ DAHA ÖTESİNE GİTTİ"

Sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren, Cüneyt Arkın’ı diğer jönlerden ayıran farklar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cüneyt Arkın her perspektifte ve toplumda karşılığı olan her kişiye ve gruba seslenebilme özelliğine sahipti. Halkın sevdiği her şeyin karşılığını, herkese gram gram verdi. Kötülüğe karşı savaşan, hep iyilerin yanında olan, mert, ezilenin yanında olan, kısılmışın yanında olandı ve hep doğruların, iyilerin yanında aldı. Diyeceksiniz ki; 'sinemanın zaten genel tavrı hep o'. Evet ama Cüneyt Arkın biraz daha ötesine gitti. Malkoçoğlu'nu oynarken, düşmanlarla savaşırken, o gerçekten kendi içinde var olan çocukluğunun iyilik duygularını, kahramanlık duygularını, sinemasında da ön plana çıkartarak, belki büyümüş bir çocuk olarak, bunları herkesin yine sevebileceği ve mutlaka kendi çocukluğundan da bir izler bulabileceği bir sevimlilikte anlattı."

"KENAR MAHALLEDEKİ TERTEMİZ AŞKLAR DA GİDİYOR"

"Yeşilçam kültürüyle birlikte o kahramanlıklar, o güzellikler, o kenar mahalledeki saf tertemiz aşklar da gidiyor. Hepsi gidiyor, bitiyor. Yeşilçam bir tarihken onu yaratanlar da ne yazık ki tarih oluyorlar" diyen Burçak Evren, sözlerine "Mesleği icabı ışıklar içinde çalıştı, sanıyorum yine ışıklar içindedir" diyerek devam etti.

"ÇOK ÖZEL BİR İSİMDİ"

Hülya Koçyiğit ise "Cüneyt Arkın ömrünü sadece sinemaya değil, memleketine de adamış, belki de sinemayı sahip olduğu memleket sevgisini ifade edebilen bir araç olarak görmüş çok özel bir isimdi. Onun hakkında ne söylesek eksik kalır" şeklinde konuştu.