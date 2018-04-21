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Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Sanatçı Hülya Koçyiğit isim vermeden yine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Muhalefet karalamak değildir" dedi

Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na olay sözler

Sanatçı Hülya Koçyiğit, sanat ve siyasetin halk için yapıldığını, her ikisinin de ayrılmaz birer parça olduğunu ifade etti. Kütahya'da konuşan Koçyiğit, Hatay ziyareti üzerinden kendisini eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da isim vermeden eleştirdi.

"SANAT SİYASETİN İÇİNDE"

Hülya Koçyiğit, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cansu Canan ile buluşmalar' isimli etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'de 'muhalif' kavramlarının karıştırıldığını belirten Koçyiğit, "Biz sanatçılar topluma ayna tutarız. Toplumu tanımak ve onu anlamak ve onu anlatabilmek. Bu siyasetin bizatihi kendisi. Sanat siyasetin içinde. Siyaset sanatın içinde. ayrılmaz bir parça. Her ikisi de halk için. Muhalif olmak derken günümüzde bazı kavramlar farklı farklı değerlendiriliyor" dedi.

"MUHALEFET KARALAMAK DEĞİL"

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

Muhalif dendiğinde benim aklıma şu geliyor. Ben ülkeme karşı olumsuz bir şey gördüğümüz zaman ona muhalefet ederim. Karşı dururum veya bir fikrim varsa onu açıklarım. Gördüğüm yönetimin veya yaşamımın için bazı aksayan bir şey varsa yaptığım eserlerle gündeme taşır ve ortaya çıkarmaya çalışırım. Muhalefet sadece karalamak, kötülemek veya hakaret etmek değil. Muhalefet gerçek anlamda yürürlükte olan şeye karşı bir başka fikriniz varsa, daha iyi olacağını söylerseniz zaten muhalefet etmiş olursunuz.

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL ÇOK HAYSİYETLİ BİR İŞ"

Koçyiğit, "İzlediğimiz bir dizi var mı?" sorusuna, "Benim izlediğim bir dizi var. O da Diriliş Ertuğrul. Merakla izliyorum. Gerçekten ben çok haysiyetli bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Her hafta heyecanla bekliyorum" diye cevap verdi.

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hülya koçyiğit Kılıçdaroğlu erdoğan

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