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Humus çorbası nasıl yapılır? Humus çorbası malzemeleri neler?

01.12.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Humus çorbasının nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Humus çorbası Kıbrıs mutfağının sevilen yiyeceklerinden biridir. 1/2 kg haşlanmış nohut, 1 kavanoz tahin, 4 adet limon humus çorbası yapmak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte humus çorbası tarifi!

Humus çorbası nasıl yapılır? Humus çorbası malzemeleri neler?

Humus çorbası hazırlarken kullanacağınız humusu eğer bir gece dolapta bekletirseniz daha leziz olur. Küp biçiminde kesilmiş ekmekler üzerine dökülen sıcak humus karışımına tereyağı, kırmızı biber, maydanoz ve kaynatılmış nohut ile süslenerek servis edilir. Peki Humus çorbası nasıl yapılır? Humus çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

HUMUS ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 1/2 kg haşlanmış nohut (konserve veya evde bir gece önceden ıslattığınız ve haşladığınız)
  • Tuz
  • 1 kavanoz tahin
  • Kırmızı pul biber
  • 4 adet limon
  • Sarımsak
  • Haşlanmış nohut suyu

HUMUS ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle nohutları iyice haşlayın. Blender'a önce nohutları ve bir miktar suyundan ekleyerek iyice öğütün. Ardından içerisine limon suyu, tahin, sarımsak ve tuz ekleyin. Limon suyu, sarımsak ve tuzun miktarını isteğe göre ayarlayabilirsiniz. Limon karışı sertleştirir. Karışımı yumuşatmak için nohut suyu kullanabilirsiniz.

2-3 çorba tabağına önceden kalınca dilimlenmiş ve küp küp kesilmiş ekmekleri yerleştirin ve üzerine biraz haşlanmış nohut suyundan ilave edip ekmekleri hafif ıslatın. Hazırlanan humus çorbasını tabaklara taksim edin, çorbanın üzerine damak tadınıza göre kırmızı biber karabiber ve maydanoz koyup, üzerini birkaç tane haşlanmış nohut ve zeytin yağı ile süsleyin. Afiyet olsun...

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