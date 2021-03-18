Hurmalı ve çikolatalı lezzet bombası! Doğal çikolatalı smoothie tarifi

Canınız tatlı bir şeyler çekiyor ve çok kalorili tatlılar gözünüzün önünden geçiyorsa sakin olun! Bu enfes içecek ile hem tatlı ihtiyacınızı tamamen giderecek hem de uzun süre tok hissedeceksiniz.

ÇİKOLATALI SMOOTHIE MALZEMELERİ

2 bardak soya sütü

1 yemek kaşığı işlenmemiş kakao tozu (bitter çikolata da kullanabilirsiniz)

1 adet orta boz muz

6 hurma ya da agave şurubu

YAPILIŞI

Doğal çikolatalı smoothie yapımı için soya sütü kullanabilir bunun dışında badem, kaju, susam ya da pirinç sütünü de tercih edebilirsiniz. 2 bardak sütün yanı sıra, kakaonun işlenmemiş toz olması gerekir.

Bunu bulmak zordur, bulunamazsa da bitter şekersiz kakao tuzu kullanılabilir. Bunun dışında kıvamı arttırıcı özelliğinden dolayı muz kullanılabilir. Tatlandırıcı olarak hurma kullanılabilir. 6 adet hurma yeterli olacaktır.

Sütleri blendera ilave ettikten sonra muz, kakao tozu ve hurma ya da bal eklenir. Ardından bu şekilde karıştırılır.

