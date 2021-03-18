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Hurmalı ve çikolatalı lezzet bombası! Doğal çikolatalı smoothie tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
18.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Evde doğal smoothie tarifimi kendim yapmak istiyorum dışarıda satılan ürünlerin içi şeker ve kalori dolu ancak nasıl yapacağımı bilmiyorum' diyorsanız sizi buraya alalım. Çünkü oldukça sağlıklı, hazırlanışı sadece birkaç dakika süren nefis, lezzet dolu bir tarif hazırladık. İşte çikolatalı smoothie tarifi.

Canınız tatlı bir şeyler çekiyor ve çok kalorili tatlılar gözünüzün önünden geçiyorsa sakin olun! Bu enfes içecek ile hem tatlı ihtiyacınızı tamamen giderecek hem de uzun süre tok hissedeceksiniz.

ÇİKOLATALI SMOOTHIE MALZEMELERİ

  • 2 bardak soya sütü
  • 1 yemek kaşığı işlenmemiş kakao tozu (bitter çikolata da kullanabilirsiniz)
  • 1 adet orta boz muz
  • 6 hurma ya da agave şurubu

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YAPILIŞI

Doğal çikolatalı smoothie yapımı için soya sütü kullanabilir bunun dışında badem, kaju, susam ya da pirinç sütünü de tercih edebilirsiniz. 2 bardak sütün yanı sıra, kakaonun işlenmemiş toz olması gerekir.

Bunu bulmak zordur, bulunamazsa da bitter şekersiz kakao tuzu kullanılabilir. Bunun dışında kıvamı arttırıcı özelliğinden dolayı muz kullanılabilir. Tatlandırıcı olarak hurma kullanılabilir. 6 adet hurma yeterli olacaktır.

Sütleri blendera ilave ettikten sonra muz, kakao tozu ve hurma ya da bal eklenir. Ardından bu şekilde karıştırılır.

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