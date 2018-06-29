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Hüsnü Çoban Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın, gelecek sezon yayınlanacağı kesinleşti. Daha önce Hüsnü Çoban'ın diziye ayrılacağı iddia edilmişti. O iddiayı güçlendiren bir paylaşım geldi

Hüsnü Çoban Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Daha önce Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın, diziden ayrılacağı Çocuklar Duymasın dizisine transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddiaya yönelik herhangi bir doğrulama yapılmadı. Ancak Özgür Ozan diziden yine de ayrılabilir.

''HAKKINI HELAL ET''

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik'in, Özgür Ozan ile yaptığı bir paylaşımın altına yazdığı yorum kafaları karıştırdı.

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Yüsra Geyik paylaşımın altına "Bir insan bir lisanda, bir çok zaman bir insana bıdır bıdır ne kadar gülebilir? Gülüşü cennet Özgür Ozan, hakkın çok, helal et." notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
hüsnü çoban Arka Sokaklar

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