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Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun mirası ne oldu? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği açıkladı

23.05.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği'ne bağışlamamıştı. Vasiyetine itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğene mahkemeden kötü haber geldi.

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun mirası ne oldu? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği açıkladı

Yaşamını yitiren Huysuz Virjin vasiyetiyle uzun süre gündeme gelmişti. Gerçek adı Seyfi Dursunoğlu olan Huysuz Virjin, hazırladığı vasiyetnamesinde evini ve banka hesabında bulunan tüm maddi birikimlerini (2021'de toplam 15 milyon) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni bıraktı.

Mirastan pay almak isteyen Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu.

Süren mahkemede bugün karar çıktı ve İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti.

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MİRAS DERNEĞE KALDI

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, şu ifadeler kullanıldı: "Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Seyfi Dursunoğlu huysuz virjin Evren

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