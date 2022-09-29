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Ian Kasırgası ABD'yi vurdu! Ordu alarma geçti, 2,5 milyon kişiye tahliye emri

29.09.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası alarmı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Küba’da etkili olan ve tüm ülkede elektrik kesintisine yol açan Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde Florida'yı vurdu. Kasırga Cayo Costa Adası yakınlarında karaya indi. Kasırga öncesi Florida’da 2,5 milyon kişiye tahliye emri verilirken, ulusal muhafızlar da dahil on binlerce Amerikan askeri de bölgede hazır duruma geçirildi. Eyalette daha şimdiden 100 binden fazla kişi kasırga nedeniyle elektriksiz kaldı.

Ian Kasırgası, Küba’nın ardından ABD’nin Florida eyaletine ulaştı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşan Ian Kasırgası, saatte 241 kilometre hıza sahip rüzgarlarla birlikte Cayo Costa Adası yakınlarında karaya indi. Kasırga öncesi bölgede fırtına ve şiddetli yağışlarla etkili olurken, sel ve su baskınları meydana geldi.

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ON BİNLERCE ASKER GÖREVDE

Yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle bu sabah Florida’da yaşayan 2 milyon 500 bin vatandaşın tahliyesi emredildi. Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada “Güçlü bir fırtına bekliyoruz, çok fazla yağış olacak” sözleriyle vatandaşları uyararak, kasırga ile mücadele için 42 bin asker, 7 bin ulusal muhafız, 179 hava aracı ve çok sayıda su üstü aracın hazır olduğunu bildirdi. Florida eyaletinde kasırga nedeniyle şimdiden 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

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KATEGORİ 5 SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR

Florida’da karaya inmeden önce Meksika körfezinde ilerlediği sırada güçlenerek kategori 4 seviyesine çıkan Ian Kasırgası’nda rüzgarın hızı saatte 249 kilometreye ulaşırken, kasırga kategori 5 seviyesine çok yaklaştı. Saffir-Simpson ölçeğine göre rüzgar hızı saatte 252 kilometre (157 mil) hıza ulaşan kasırgalar kategori 5 olarak kabul ediliyor.

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ATLAS OKYANUSU'NA ULAŞACAK

Ian Kasırgası’nın kuzeybatı yönünde ilerleyerek önümüzdeki 12 saat içerisinde Florida Yarımadası’nı geçeceği ve Atlas Okyanusu’na ulaşacağı tahmin ediliyor. Dün sabahın erken saatlerinde kategori 3 seviyesinde Küba’yı vuran Ian Kasırgası, tüm ülkede elektrik kesintisine yol açarken 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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23 KİŞİ KAYIP

ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi. ABD Sınır Devriyesinde görevli Ajan Walter Slosar yaptığı açıklamada, teknede bulunan 4 Kübalı göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin batmasının ardından kıyıya yüzerek geldiğini belirtti. Kübalı göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
kasırga Florida
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