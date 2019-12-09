Ian Somerhalder bekaret itirafıyla gündem oldu

The Vampire Diaries dizinin başrol oyuncusu Ian Somerhalder, 2015 yılında olduğu gibi oyuncu Nikki Reed ile evlenmişti. Çiftin iki yaşında bir kızı buldu.

Somerhalder, Radio Handy programında hakkında merak edilenleri yanıtladı. Somerhalder ilginç itirafıyla dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu 13 yaşında bekaretini kaybettiğini açıkladı.

Somerhalder, "13 yaşında ve çok eğlenceliydi. Bilirsiniz, 13 yaşında ve erkek çocuğu iseniz bu konulara ilginiz yüksektir" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, ilk birlikteliği yaşamasında abisinin büyük rolü olduğunu ifade etti. Abisi Robert'ın gençken oldukça çapkın olduğunu belirten Somerhalder, şöyle dedi:

"Bir ağabeyim vardı. Kardeşim benden yedi yaş büyüktü. Bu yüzden bana çok şey öğretti. Eskiden yatak odasında her zaman bir kız olurdu. Ben de odadaki köşeye geçip güneşlikleri aralardım. Odaya bir kız geldiğinde ise dışarı çıkıp ne yaptıklarını izlerdim. Ondan çok şey öğrendim."

Öte yandan oyuncu, yaşadığı ilişkiden pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.

