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İBB’den dikkat çeken ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

19.10.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksi tartışması devam ederken İBB'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın (bugün) hayata geçiyor" dedi. Öte yandan İBB de taksi plakası tahsisi ile ilgili yürürlüğe girecek sistemi açıkladı.

İBB’den dikkat çeken ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB yönetiminin, İstanbul’un içinden çıkılmaz bir hal alan taksi sorununu çözmek için 1000 yeni taksinin hizmete alınması istemiyle UKOME’ye sunduğu teklifi 9’uncu kez reddedilmişti. Buna karşılık teklifin 10. kez UKOME’ye sunulması yönünde hazırlıklar başlamıştı.

İMAMOĞLU: GÖZÜNÜZ BİZDE OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Gözünüz bizde olsunEkrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Gözünüz bizde olsun

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

İmamoğlu’nun ardından dikkat çeken bir açıklamada İBB’den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul'da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın (bugün) hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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İBB, YENİ SİSTEMDE İSTENEN ŞARTLARI AÇIKLADI

Öte yandan İBB de taksi plakası tahsisi ile ilgili yürürlüğe girecek sistemi açıkladı.

Yapılan açıklamada "Taksi plasında satışında 'Şoförlük Mesleği Geçim' şartı aranacak. Alıcının tek geçim kaynağının 'şoförlük' olduğunu ispatlaması istenecek." ifadeleri yer aldı. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağı belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada; “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” ifadelerini kullanmıştı. İstanbul’un taksi sorununa çözüm arayışlarında UKOME’den yanıt alamayan İBB, taksi plakalarında denetlemeye gidiyor.

TAKSİ PLAKALARI SATIŞINDA SIKI DENETİM

86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacak.

Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da ‘Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak Seçmiş’ olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB’ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması’, ‘SGK’ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması’ ‘Araçlarım Sorgulaması’ talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.

TİCARİ PLAKALARIN TEK SAHİBİ OLACAK

Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.

Ticari plakaların %1, %2 vb. hisseler veya 1/16 ya kadar (Bijon hisse adı altında) satılması nedeniyle, (daha önce hisseli halde satılan plakanın hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yalnızca hissedarlar arası %100 hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek.

KOMİSYON KURULACAK

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

UKOME’DE 5000 TAKSİ TALEBİ

Her ay gerçekleşen ve bu ay 28 Ekim’de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB’nin daha önce de sunduğu İstanbul’a 5000 taksi talebi yine gündeme gelecek. Daha önce dokuz defa UKOME’de reddedilen teklif onuncu kez oylamaya sunulacak.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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