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Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Gözünüz bizde olsun

17.10.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu son aylarda çok tartışılan İstanbul'daki taksi sayılarıyla ilgili iddialı bir çıkış yaparak, "Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. Gözünüz bizde olsun." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Gözünüz bizde olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili, "Şunu çok net ifade edeyim ki İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" demişti.

"SÖZ VERDİK"

Bu sözlerin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili çok kararlı bir mesaj geldi. Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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