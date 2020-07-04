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İBB ve ODTÜ hazırladı! İşte tsunamiden etkilenmesi öngörülen 17 ilçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları' çalışmasını tamamlandı. İstanbul'un olası bir tsunamiden etkileneceği öngörülen 17 ilçeye ilişkin risk durumları harita ile gösterildi. Rapora göre Adalar'da dalga boyunun 12.3 metreye kadar çıkacağı ve binden fazla yapının etkileneceği ön görülüyor.

İBB ve ODTÜ hazırladı! İşte tsunamiden etkilenmesi öngörülen 17 ilçe

İBB, deprem tehdidi altındaki kentte, olası tsunami senaryoları ve eylem planları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. İBB ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen çalışmanın ilk etabında, "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi" 2018 yılında tamamlanmış, kentin denize kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri araştırılmıştı.

Çalışmanın ikinci etabında ise "İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)" ortaya konuldu. Bu çalışmayla, belirlenen risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

17 İLÇENİN TSUNAMİ RAPORU

Çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.

Tsunami tehlike ve risk analizleri ile riskin azaltılmasına yönelik eylemler, her bir ilçe için ayrı ayrı raporlanarak, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#le-tsunam-blg-ktapiklari web sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldı.

'ADALAR'DA DALGA BOYU 12.3 METREYE KADAR ÇIKACAK'

Rapora göre Adalar'da dalga boyunun 12.3 metreye kadar çıkacağı ve binden fazla yapıyı etkileyeceği, Büyükçekmece'de tsunamiden etkilenen yapı sayısının bin 400'ü bulacağı, Kadıköy'de denizin bin metre kadar içeri gireceği öngörülüyor.

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Rapora göre İstanbul'daki ilçelerin durumu şöyle: Adalar'da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin (dalga boyu) noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

AVCILAR

Avcılar'da maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.

avcılar

BAKIRKÖY

Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

bakırköy

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşmaktadır.

beşiktaş

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü'nde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.11 metreye ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır.

beylikdüzü

BEYOĞLU

Beyoğlu'nda karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3.04 metreye ulaşmaktadır. 170'den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülmektedir.

beyoğlu

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece'de maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8.59 metreye ulaşacak; bin 400 yapı tsunami baskınından etkilenecektir.

büyükçekmece

FATİH

Fatih'te su basma derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye ulaştığı; yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edilmiştir.

fatih

KADIKÖY

Kadıköy'de noktasal olarak su basma derinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık bin metreye ulaşmaktadır.

kadıköy

KARTAL

Kartal'da maksimum su basma derinliğinin 5.84 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşmaktadır.

kartal

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye ulaşmaktadır.

küçükçekmece

MALTEPE

Maltepe'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmaktadır. Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.

maltepe

PENDİK

Pendik'te maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.

pendik

SİLİVRİ

Silivri'de maksimum su basma derinliğinin 7.89 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık iki bin metreye ulaşıyor. Bin 500'den fazla yapı tsunamiye maruz kalacak.

silivri

TUZLA

Tuzla'da maksimum su basma derinliği, noktasal 6.34 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşmakta.

tuzla

ÜSKÜDAR

Üsküdar'da maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 metreye kadar ulaşacak. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metre olarak hesaplandı.

üsküdar

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu'nda maksimum su basma derinliği noktasal olarak 5.95 metre, su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye olarak hesaplandı.

zeytinburnu


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