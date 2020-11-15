İbo'nun orkestrası İbrahim Tatlıses'e sordu: '9 yıldır neden sustun?'

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. İbo'nun orkestrasıyla diyalogu sosyal medyada dikkat çekti.

9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren ünlü türkücü, seneler sonra canlı yayında ilk şarkısını söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.

Orkestra "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" dedi. Bu tatlı isyana İbrahim Tatlıses de aynı güzellikte cevap verdi. İbo "Sürün oğlum sürün sürün. Sürünesin diye söylemedim" diyerek stüdyodakileri güldürdü.



