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İbo'nun orkestrası İbrahim Tatlıses'e sordu: '9 yıldır neden sustun?'

15.11.2020 07:45 | Son Güncelleme:
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İbo'nun orkestrası İbrahim Tatlıses'e sordu: '9 yıldır neden sustun?'

İbo Show ekranlara döndü! Sibel Can'lı Deniz Seki'li İbo Show olay oldu. İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten bir diyalogta dikkat çekti. Orkekstra İbo'ya "9 yıldır neden sustun" diyerek serzenişte bulundu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. İbo'nun orkestrasıyla diyalogu sosyal medyada dikkat çekti.

9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren ünlü türkücü, seneler sonra canlı yayında ilk şarkısını söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.

Orkestra "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" dedi. Bu tatlı isyana İbrahim Tatlıses de aynı güzellikte cevap verdi. İbo "Sürün oğlum sürün sürün. Sürünesin diye söylemedim" diyerek stüdyodakileri güldürdü.

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