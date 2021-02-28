İbo Show'a katılan Sevcan Orhan'a beğeni yağdı

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Sevcan Orhan da vardı. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında yer alan Sevcan Orhan, Türk Halk Müziği'nde çıkardığı albümleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sevcan Orhan sosyal medya hesabından şovdan karelerini paylaştı. Orhan'ın kıyafetine beğeni yağdı.

Sevcan Orhan merak edilen isimler arasında bulunuyor. Sevcan Orhan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sevcan Orhan, 1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı. İşte 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen, aslen Erzincanlı olan Orhan hakkında merak edilenler...

SEVCAN ORHAN KİMDİR? SEVCAN ORHAN NERELİ?

Erzincan kökenli olan bir aileden gelen Sevcan Orhan, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlendi. 1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı. Aynı yıl profesyonel eğitim almak isteyen Sevcan Orhan, özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu arada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı. Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği “Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması”nda 3. oldu.