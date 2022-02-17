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İbo Show'a kimler konuk olacak? İşte İbo Show 20 Şubat Pazar konukları

17.02.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 20 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel konuk olacak. Programda keyifli sohbetiyle Şafak Sezer ve özel danslarıyla Oryantal Didem de yer alacak.

İbo Show'a kimler konuk olacak? İşte İbo Show 20 Şubat Pazar konukları

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show 20 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

BERDAN MARDİNİ YENİ AŞKINI İLK KEZ İBO SHOW'DA İTİRAF EDİYOR

Program konuklarından Berdan Mardini, söyleyeceği türkülerle bol halaylı bir gece yaşatacak. Aynı zamanda yaşadığı olaylı boşanma sonrasında adı şarkıcı komşusu Morena Taraku ile anılan türkücü, ilk kez İbo Show'da aşkını itiraf edecek.

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13 yaşında İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Günel Zeynalova, 36 yaşında yeniden İmparator’un karşısına geçecek. En sevilen şarkılarını İbo Show’da söyleyecek olan Günel, keyif dolu anlar yaşatacak.

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Yıllar sonra sosyal medyada gündem olan şarkısı 'Adamım' ile çok konuşulan Kader, İbo Show'un konukları arasında. Özlenen ve en çok beğenilen şarkılarını da seslendirecek olan Kader, sohbetiyle geceye damgasını vuracak.

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CANSEVER’DEN İBRAHİM TATLISES İTİRAFI

Program konukları arasında yer alan Cansever’in İbrahim Tatlıses hakkındaki itirafı çok konuşulacak. Sevilen şarkılarını İbo Show’da seslendirecek olan Cansever, Şafak Sezer ile yapacağı sürpriz dansıyla da adından söz ettirecek.İbo Show, 32. bölümüyle 20 Şubat Pazar, saat 20.00’de Star’da.

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İbrahim Tatlıses İbo Show
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