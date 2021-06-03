Mahmut Tuncer'li İbo Show’dan ilk görüntüler! İşte final konukları

İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show bu hafta bomba bir bölümle final yapmaya hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen ve Özgür Alter’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve programa gitmeyeceğini daha önce söyleyen Mahmut Tuncer konuklar arasında.

AYDEMİR AKBAŞ STÜDYOYA GELİYOR

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

Öte yandan İbrahim Tatlıses’in yakın arkadaşı ünlü oyuncu Aydemir Akbaş da programa katılarak keyif dolu anlar yaşatacak.